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أزمة جديدة في حياة حسام حسن .. زوجته الثانية تطلب الطلاق

  • 10 أيلول 2026
  • 23:52
أزمة جديدة في حياة حسام حسن زوجته الثانية تطلب الطلاق

خبرني - تتواصل الأزمات الشخصية المحيطة بالكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بعدما فاجأت زوجته الثانية دان آدم الجمهور بإعلان نيتها اللجوء إلى القضاء للحصول على الطلاق، وذلك بعد أيام قليلة من انفصاله رسمياً عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي.

وكشفت دان آدم عن موقفها عبر رسالة نشرتها من خلال خاصية "ستوري" على حسابها في "إنستغرام"، مساء أمس الأربعاء، قالت فيها: "طلبت أن تكون النهاية بالود من أجل أولادي، وكل مرة أواجه بالشر والرفض"، قبل أن تضيف: "لأول مرة سأضطر للجوء إلى المحاكم لأخذ حريتي"، في إشارة إلى سعيها لإنهاء زواجها من حسن عبر القضاء.

سلسلة أحداث
تأتي هذه التطورات في أعقاب سلسلة من الأحداث التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بعدما اندلعت في أغسطس (آب) الماضي مشاجرة بين زوجتي حسن في إحدى مناطق الساحل الشمالي، تطورت إلى اشتباك بالأيدي وأثارت حالة من الجدل بين المتواجدين في المكان.

وعقب الواقعة بيوم واحد، أعلن محمد شمس، محامي دان آدم، انفصال حسام حسن رسمياً عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، منهياً زواجاً استمر نحو 30 عاماً وأثمر عن أبنائهما آية ورؤى وعمر.

من جانبها، علقت الغرباوي على الطلاق للمرة الأولى مؤكدة التزامها الصمت احتراماً للعِشرة الطويلة التي جمعتها بزوجها السابق، وحرصاً على مشاعر أبنائها، مشددة على أنه سيظل والد أولادها.

وفي تطور آخر، كشف محامي الزوجة الثانية أن حسن قرر منع موكلته من الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركة أي تفاصيل تتعلق بحياتهما الأسرية، بعدما أثار ظهوره المتكرر على حسابها حالة من الجدل والانتقادات خلال الفترة الماضية.

لكن الخلافات بين الطرفين عادت إلى الواجهة مجدداً مع إعلان دان آدم اعتزامها اللجوء إلى القضاء للحصول على الطلاق، لتنتهي بذلك علاقة زوجية استمرت 11 عاماً وأثمرت عن طفلتين، وفق ما ذكره محاميها.

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