عباس: نواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وضغوطا لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة

خبرني - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن الشعب الفلسطيني يواجه "تصعيدا خطيرا" من الحكومة الإسرائيلية، وضغوطا تستهدف إضعاف قدرته على الصمود ودفعه نحو الهجرة.

جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال عباس: "في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، نواجه تصعيدا خطيرا من حكومة إسرائيلية متطرفة".

وأوضح أن التصعيد يتمثل في "التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، ومصادرة الأراضي والمراعي، وهدم المنازل، وإقامة الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال مدننا وقرانا، وتخنق الحياة الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا".

وأضاف عباس، أن إسرائيل تحتجز أكثر من 6 مليارات دولار من الأموال الفلسطينية.

واعتبر أن ذلك يأتي "كجزء من سياسة تستهدف إضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، ودفعه نحو الهجرة".

وفي ملف قطاع غزة، دعا عباس إلى التنفيذ "الفوري والكامل" للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إن المطلوب في هذا الإطار يشمل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل.