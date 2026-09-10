معجزة لابورتا.. ضحى بالأسطورة ميسي لإنقاذ برشلونة

خبرني - واجه جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني أزمة حقيقية في بداية استلامه مهام الرئاسة عندما كانت رواتب اللاعبين تبلغ -144 مليون يورو من سقف الرواتب المحدد وهو الأمر الذي أدى إلى رحيل الأسطورة ليونيل ميسي مجاناً إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تعلن رابطة الدوري الإسباني يوم الخميس وصول سقف رواتب النادي الكتالوني إلى 583 مليون يورو.

وقفز سقف رواتب لاعبي برشلونة 150 مليون يورو مقارنة بالعام الماضي في نجاح اقتصادي لإدارة لابورتا التي تعاقدت كذلك مع عدد كبير من النجوم خلال الصيف الحالي يتقدمهم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي.

وعندما وصل لابورتا إلى رئاسة برشلونة في مارس 2021 كان سقف رواتب لاعبي برشلونة 98 مليون يورو، وهو ما تسبب برحيل الأسطورة ليونيل ميسي بسبب عدم القدرة على تجديد تعاقده. وفي وقت لاحق من العام أفاق النادي على كارثة تجاوز السقف بمبلغ 144 مليوناً، وهو ما حرمه من تسجيل اللاعبين لعدة فترات بسبب عدم القدرة على إدراجهم في قوائم الفريق.

ولجأ لابورتا إلى "الرافعات الاقتصادية" لإنعاش خزائن النادي بعدما باع جزءاً من حقوق برشلونة إلى القطاع الخاص وكذلك "ستوديو بارسا" إلى القطاع الخاص بمبالغ وصلت 700 مليون يورو.

وفي عهد لابورتا كذلك تم التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية مثل جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسيكيتس، وهو ما ساهم بتعديل موازين برشلونة المالية.

وجدد لابورتا عقد شراكة برشلونة مع شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية بمبلغ وصفه الرئيس بـ"الأعلى في العالم" كما وقع عقد رعاية مع شركة "سبوتيفاي" الموسيقية لبيع حقوق الإعلان على القميص واسم ملعب "كامب نو" الشهير.