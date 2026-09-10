صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية

خبرني - قال رئيس لجنة انتخابات غرفة صناعة اربد، حكم الدويري، إن عدد المترشحين لانتخابات غرفة صناعة إربد، بلغ 9 مرشحين للانتخابات المقررة عقدها يوم 3 تشرين الأول المقبل.

وأضاف الدويري الخميس، أن باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد المكون من 9 مقاعد، اغلق الأربعاء، حيث تسلمت اللجنة طلبات ترشح 9 أشخاص، مشيرا إلى أنه سيتم فحص أوراق المترشحين واعتمادها وإرسالها للهيئة المستقلة للانتخاب، على أن تُنشر القائمة النهائية الاثنين المقبل.

بدوره، قال هاني أبو حسان، انه تم التوافق مع صناعيي إربد على تشكيل مجلس إدارة جديد بكتلة واحدة وبالتزكية مكون من هاني أبو حسان رئيسا للكتلة، وعضوية حسين الدرايسة ونضال الحاسي وأمين الرمحي وخالد الخراشقة ومأمون حلاوة ومأمون خضر ومحمد عويس ومازن الرماح.

وبين أبو حسان، أن التوافق على مجلس إدارة جديد بالتزكية من شأنه منح إدارة الغرفة مزيد من الاستقرار والعمل وفق الخطط الموضوعة بهدف تعزيز الصادرات والنمو في جميع القطاعات الصناعية.