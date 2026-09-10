العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم

خبرني - بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الخميس، المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم، الذين يتلقون العلاج في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي ومدينة الحسين الطبية، للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير أفضل أشكال الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهم.

واطمأن العيسوي، خلال زيارته للمستشفيات، على الحالات الصحية للمصابين وسير علاجهم، واطلع من الكوادر الطبية المختصة على أوضاعهم والإجراءات العلاجية المتخذة.

كما اطمأن على حالة أحد المصابين الذي تم تحويله من مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك إلى مدينة الحسين الطبية، حيث زاره واطمأن على صحته، واستمع إلى شرح حول وضعه الصحي من الكادر المشرف على حالته.

وكانت الحافلة المدنية، التي كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في محافظات جنوب المملكة، قد تعرضت عند الساعة 3:15 من بعد ظهر اليوم لحادث تصادم مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم، إضافة إلى وفاة سائق الحافلة التي كانت تقلهم (مدني)، وإصابة 18 مكلفا، ووصفت إصابات 16 منهم بالمتوسطة، فيما كانت إصابة اثنين منهم بالغة.

وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الكوادر الطبية المختصة.

وأعرب العيسوي عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي المتوفين، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.