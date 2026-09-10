قبل أي حمية.. هل الماء مفتاح خسارة الوزن؟

خبرني - كثيرًا ما يُنظر إلى الماء كوسيلة لتجنب العطش في يوم صيفي حار، لكن هل يتجاوز دوره ذلك ليصبح أداة فعلية لإنقاص الوزن؟ الإجابة نعم، إذا كنت تسير بالفعل على طريق فقدان الوزن، خصوصًا إن كنت تحدّ من الأطعمة المقلية والسكرية، وتمارس النشاط البدني، وتتبع عادات صحية أخرى داعمة. فقد يكون الترطيب الكافي هو "الحلقة المفقودة" التي يحتاجها جسمك إذا لم تكن ترى النتائج المرجوة.

لماذا يساعد الماء على إنقاص الوزن؟

على عكس المشروبات الغازية السكرية أو مشروبات القهوة الفاخرة، لا يحتوي الماء على أي سعرات حرارية أو كربوهيدرات أو سكر أو ملح أو دهون. لذا فإن شربه لا يضيف شيئًا لحصتك اليومية من السعرات، وهي ميزة رائعة لمن يسعى لإنقاص وزنه، بحسب تقرير نشره موقع "Eat This, Not That".

لكن الماء ليس مجرد مشروب خالٍ من السعرات لإرواء العطش؛ إذ تشير بعض البيانات إلى أن شرب الماء قد يرفع معدل الأيض، ما يجعل الجسم يحرق سعرات أكثر حتى في حالة الراحة. فقد أشارت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Diabetes إلى أن شرب نحو 470 مل من الماء (حوالي 16 أونصة) يرتبط بارتفاع معدل استهلاك الطاقة أثناء الراحة، ما يعني أن الجسم يستهلك سعرات أكبر مقارنة بمن لا يشربون هذه الكمية.

ولا يقتصر الأمر على حرق سعرات إضافية أثناء الراحة فقط، بل قد يساعد الماء أيضًا على تحليل الدهون؛ إذ تشير دراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن الجسم يحتاج كمية كافية من السوائل لتحليل الدهون، ما يعني أن عدم تزويد الجسم بسوائل كافية قد يصعّب عليه استخدام الدهون كمصدر للوقود.

كمية الماء اللازمة لإنقاص الوزن

تختلف كمية الماء اللازمة لإنقاص الوزن باختلاف عوامل عدة، منها وزنك، ومستوى نشاطك الرياضي، ومعدل تعرقك. وبشكل عام، توصي مؤسسة الطب الأميركية بأن يستهدف الرجال البالغون الأصحاء نحو 3.7 لتر (15.5 كوبًا) من السوائل يوميًا، بينما تستهدف النساء البالغات الأصحاء نحو 2.7 لتر (11.5 كوبًا) يوميًا. وتشمل هذه الكمية الماء والمشروبات الأخرى، إضافة إلى الماء المكتسب من بعض الأطعمة المرطبة كالبطيخ والخيار، اللذين يتكونان في معظمهما من الماء.

لا تتوقع معجزات من الماء وحده

من المهم أن تكون واقعيًا بشأن النتائج التي ستراها عند زيادة شرب الماء؛ فإن كنت تزيد كمية السوائل التي تتناولها دون اتباع نظام غذائي صحي، أو ممارسة الرياضة بانتظام، أو الحصول على نوم جيد، فمن غير المرجح أن يذوب الوزن الزائد بمجرد رشفات من كوبك المفضل. لكن إن كنت تقوم بالفعل "بكل الأمور الصحيحة"، فقد يكون التأكد من شرب كمية كافية من الماء هو الحلقة المفقودة التي يحتاجها جسمك ليحقق النتائج التي تسعى إليها.