هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب جنوب لبنان عقب تفجيرات إسرائيلية

خبرني - أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً يتناول التفجيرات التي تقرَّر تنفيذها في مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وجاء في البيان أنه وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع، دمَّر الجيش الإسرائيلي الآن البنى التحتية تحت الأرض التابعة لتنظيم "حزب الله" في مرتفعات علي طاهر، و"بذلك أكمل تنظيم منطقة الأمن في جنوب لبنان".

ورصد نظام الإنذار زلزالاً في جنوب لبنان عقب التفجير الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف البيان أن هذه البنية الاستراتيجية بُنيت على مدى عقدين، بتمويل وتخطيط من إيران، وكانت مخصصة لتكون قاعدة لاحتلال الجليل، وللسيطرة على المراقبة والنيران على المطلة وكريات شمونة.

وبينت مصادر إسرائيلية أنه جرى استخدام 1100 طن من المتفجرات في تدمير الأنفاق بمرتفعات علي الطاهر .



بيان الجيش الإسرائيلي

وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن القوات الإسرائيلية استكملت تدمير مسارات تحت أرضية في منطقة مرتفعات علي الطاهر داخل المنطقة الأمنية جنوب لبنان، بعد سيطرتها العملياتية على المنطقة فوق الأرض وتحتها.

وزعمت أن الفرقة 36 دمّرت بنى بطول يتجاوز كيلومترين عُثر داخلها على عشرات الصواريخ والقذائف الصاروخية والمسيّرات إيرانية الصنع، ورشاشات، وعشرات الصواريخ المضادة للدروع، ومئات الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى مجمع قيادة مركزي لوحدة "بدر" يضم غرف قيادة وسيطرة وتخزين أسلحة ومبيت، ووصفته بأنه بنية استراتيجية بُنيت على مدى عقدين ومولها وخطط لها النظام الإيراني.