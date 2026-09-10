*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أميركا تعيد توجيه 96 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران

  • 10 أيلول 2026
  • 22:18
أميركا تعيد توجيه 96 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها أعادت توجيه 96 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران، في وقت تواصل فيه واشنطن تشديد الرقابة على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

في المقابل، سمحت القوات الأميركية بمرور أكثر من 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية عبر منطقة الحصار حتى 10 سبتمبر (أيلول)، بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

تشديد الرقابة
تأتي هذه الأرقام مع استمرار تنفيذ الحصار البحري الذي تقول واشنطن إنه يهدف إلى منع السفن المخالفة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية، مع السماح بمرور السفن التي لا تمثل مخالفة، بما فيها شحنات المساعدات الإنسانية.


تحركات بحرية
يذكر أنه خلال الفترة السابقة، قد أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ عمليات ضد سفن أوضحت أنها خالفت إجراءات الحصار، شملت تعطيل ناقلات نفط إيرانية وصعود قوات أميركية إلى سفن مشتبه في محاولتها الوصول إلى الموانئ الإيرانية، قبل تفتيش بعضها وتغيير مساره.

كما واصلت القوات الأميركية دورياتها البحرية في المنطقة ومراقبة حركة السفن، بالتزامن مع تأكيد واشنطن أن الحصار يستهدف السفن التي تحاول الوصول إلى الموانئ الإيرانية، وليس حركة المساعدات الإنسانية.

إجراءات أكثر صرامة
وفي أغسطس (آب)، لجأت القوات الأميركية إلى إجراءات أكثر صرامة ضد سفينة قالت إنها تجاهلت تحذيرات متكررة بشأن خرق الحصار، إذ أطلقت صاروخين من طراز "هيلفاير" عليها في خليج عُمان، ما أدى إلى تعطيل نظام توجيهها ووقف تقدمها نحو إيران.

وفي المقابل، واصلت القوات الأميركية السماح بمرور السفن التي تحمل مساعدات إنسانية، في إطار ما تصفه واشنطن أنه تمييز بين السفن المخالفة وإمدادات الإغاثة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط
ترمب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط
  • 2026-09-11 02:55
قتلى وجرحى بقصف روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
قتلى وجرحى بقصف روسي على مركز تجاري في أوكرانيا
  • 2026-09-11 01:27
نتنياهو: دمرنا قدرات إيران النووية مرتين.. وطهران تحاول إعادة بنائها
نتنياهو: دمرنا قدرات إيران النووية مرتين.. وطهران تحاول إعادة بنائها
  • 2026-09-11 00:26
4 مقذوفات تضرب سفينتين قرب خصب في سلطنة عمان
4 مقذوفات تضرب سفينتين قرب خصب في سلطنة عمان
  • 2026-09-11 00:22
أميركا تفرض عقوبات على كيانات تدعم حلفاء إيران.. بينهم رجال أعمال عراقيون
أميركا تفرض عقوبات على كيانات تدعم حلفاء إيران.. بينهم رجال أعمال عراقيون
  • 2026-09-11 00:19
إيران تعيد بناء ترسانتها الباليستية.. أنفاق تحت الأرض ومواقع جديدة
إيران تعيد بناء ترسانتها الباليستية.. أنفاق تحت الأرض ومواقع جديدة
  • 2026-09-11 00:17