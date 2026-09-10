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سقف رواتب ريال مدريد يلامس مليار يورو.. وقفزة لبرشلونة

  • 10 أيلول 2026
  • 22:17
سقف رواتب ريال مدريد يلامس مليار يورو وقفزة لبرشلونة

خبرني - أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" سقف الرواتب المحدد لكل فريق والذي شهد اقتراب ريال مدريد من مليار يورو، وقفز برشلونة إلى 583 مليون يورو بعدما كان سقفه 432 مليوناً، بينما بلغ سقف رواتب نادي إشبيلية 20 مليون يورو فقط للموسم الجاري.

وتصدر ريال مدريد قائمة أعلى سقف في القائمة التي أصدرتها الرابطة، بواقع 832 مليون يورو وخلفه برشلونة بـ583 يورو، وبعدهما أتلتيكو مدريد بسقف رواتب يبلغ 361 مليوناً.

ويعتبر سقف رواتب إشبيلية البالغ 20 مليون يورو هو الأقل في المسابقة، بينما يبلغ سقف رواتب الصاعد ملقا 33.6 مليون يورو، أما ليفانتي فسقف رواتبه يبلغ 45.6 مليون يورو.

 

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