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جدل ناري حول نهائي مونديال 2030.. رئيس رابطة «الليغا» يهاجم «فيفا»

  • 10 أيلول 2026
  • 22:01
جدل ناري حول نهائي مونديال 2030 رئيس رابطة الليغا يهاجم فيفا

خبرني - أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم غضبه من إعلان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في الدار البيضاء، قائلاً إن "فيفا" اعتاد على نفي الأخبار الصحفية رغم صحتها.

وأعلن فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يوم الخميس استضافة بلاده لنهائي كأس العالم 2030، بينما نفى متحدث باسم "فيفا" لصحيفة "ماركا" ذلك، مشيراً إلى أن القرار لم يتخذ بعد.

وكتب تيباس عبر "إكس" يوم الخميس: "فيفا" إنفانتينو ينفي مجدداً وهذا ليس بالأمر الجديد. فقد اعتدنا من الاتحاد الدولي نفي الأنباء، لكن المشكلة البسيطة تكمن في هوية الشخص الذي صرح بذلك، فهو ليس صحفياً بل رئيس الاتحاد المغربي وعضو مجلس "فيفا".


وتابع: لقجع يؤكد أن النهائي سيُقام في الدار البيضاء، بينما يقول "فيفا" إن ذلك غير صحيح. إذن، من الكاذب؟ هل هو رئيس اتحاد منظم للبطولة وعضو في مجلس "فيفا" ؟ أم علينا أن نصدق، مرة أخرى، النفي الرسمي الصادر عن "فيفا" وإنفانتينو؟


وختم ساخراً: ربما سيتعين على "فيفا" قريباً استحداث قسم جديد على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "عمليات النفي الحالية" يتضمن تاريخ النشر، والأهم من ذلك، تاريخ انتهاء الصلاحية. لأنه عندما تحوّل المؤسسةُ نفي الأخبار إلى عادة، تأتي لحظة لا تعود فيها المشكلة متعلقة بما تنفيه المؤسسة، بل بمن يصدق ذلك النفي.

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