فيفي عبده تكشف تفاصيل كسر ساقها داخل المنزل.. لماذا رفضت الجراحة؟

خبرني - كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده تفاصيل الحادث الذي تسبب في إصابتها بكسر في الساق داخل منزلها، موضحة أنها تعرضت للسقوط بشكل مفاجئ، لكنها قررت عدم الخضوع لعملية جراحية رغم توصية الأطباء بتركيب شرائح ومسامير لتثبيت الكسر.



قالت فيفي عبده، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، إن الإصابة وقعت في الساعات الأولى من الصباح، بعدما استيقظت لتجد مياهًا تغمر أجزاء من منزلها، ما تسبب في سقوطها على الأرض بشكل مفاجئ.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها نُقلت إلى المستشفى عقب الحادث لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية، حيث تبين إصابتها بكسر في الساق نتيجة السقوط.

وأضافت فيفي عبده أن الأطباء أبلغوها بحاجتها إلى تدخل جراحي لتركيب شرائح ومسامير من أجل تثبيت الكسر، لكنها فضّلت عدم إجراء العملية، واختارت العلاج بالجبس ومتابعة حالتها طبيًا.

وأكدت أن قرارها جاء بعد تفكير، مشيرة إلى أنها فضلت الاعتماد على الجبس بدلًا من الخضوع للجراحة، مع متابعة تطورات الإصابة بشكل مستمر.

تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

وكشفت فيفي عبده أن الكسر بدأ بالفعل في الالتئام بعد وضع الجبس، إلا أن حالتها تعرضت لانتكاسة خلال فترة التعافي، ما أثر بشكل مؤقت على سرعة تحسنها.

وأشارت إلى أن وضعها الصحي تحسن خلال الفترة الأخيرة، معربة عن أملها في اكتمال التئام الإصابة خلال الفترة المقبلة، حتى تتمكن من استعادة نشاطها والعودة إلى حياتها الطبيعية.

فيفي عبده تتحدث عن المسرح والرقص

وكانت فيفي عبده قد تحدثت في وقت سابق خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عن عدد من المحطات في مسيرتها الفنية، مؤكدة اهتمامها الدائم بالتوفيق بين عملها وحياتها الأسرية.

كما أشارت إلى إشادة الفنان عادل إمام بها في هذا الجانب، متحدثة عن رؤيتها لمهنة الرقص في الوقت الحالي، معتبرة أن هذا المجال فقد جزءًا من روحه الفنية مقارنة بالماضي.

وتطرقت أيضًا إلى علاقتها بالمسرح، معربة عن ندمها لعدم تصوير عدد من الأعمال المسرحية التي قدمتها خلال مشوارها، خاصة أنها لم تكن تتوقع التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة المصرية أن أجرها اليومي خلال عرض مسرحية "حزمني يا" وصل إلى 135 ألف جنيه، مؤكدة رغبتها في العودة إلى خشبة المسرح وتقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.