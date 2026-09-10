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سعر برميل خام برنت يتجاوز 106 دولارات بارتفاع نسبته 5%

  • 10 أيلول 2026
  • 21:44
سعر برميل خام برنت يتجاوز 106 دولارات بارتفاع نسبته 5

خبرني - تسارع ارتفاع سعر النفط مجددا ليتخطى 106 دولارات، الخميس، مدفوعا بالحرب في الشرق الأوسط التي تواصل عرقلة صادرات الخام من الخليج وتمتد نحو البحر الأحمر، مع شنّ الحوثيين في اليمن هجوما جديدا.

وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم تشرين الثاني بنسبة 5,01% إلى 106,28 دولارات، بعدما كان قد لامس 100,75 دولار، مسجلا حينها أعلى مستوى له منذ أيار.

وقفزت أسعار برنت بأكثر من 30% مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل آب، مع عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب واستئناف الأعمال القتالية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 380 ألف برميل يوميا، في خامس تعديل بالخفض على التوالي.

وأعلن الحوثيون، عن تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي، بسيطرتهم على مدينة المخا وجزيرة في البحر الأحمر، بعد أسبوع من اعتدائهم على القوات المسلحة اليمنية، ضمن نزاع حصد المئات إثر تجدده على وقع حرب الشرق الأوسط.

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