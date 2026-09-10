خبرني - أكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، أن العاصمة عمّان تشهد نحو مليون مركبة داخلها، فيما يدخل إليها نحو 500 ألف مركبة، مشيراً إلى أن الأهم يتمثل في تسجيل نحو 11 مليوناً ونصف المليون حركة للمركبات يومياً، ما ينعكس على الكثافة المرورية في الشوارع.

وأوضح العساف، أن الازدحامات المرورية ترتبط بعدة أسباب، مؤكداً أنها ظاهرة تشهدها دول العالم كافة، لا سيما خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية.

وتشمل حركة المركبات اليومية تنقل مركبات النقل العام والتطبيقات ومركبات توصيل الطلبات، إضافة إلى تنقل المواطنين من وإلى أماكن عملهم وتسوقهم وقضاء مشاويرهم المختلفة، ما يؤدي إلى كثافة مرورية في شوارع العاصمة.

وفي مواجهة هذه الكثافة، عملت مديرية الأمن العام على تطوير إدارة الحركة المرورية، ورفد إدارة السير وغرف العمليات بأنظمة وتكنولوجيات حديثة، بتوجيهات من سمو ولي العهد ومتابعة حثيثة من مدير الأمن العام، بهدف مساعدة رقباء السير والقادة الميدانيين على اتخاذ القرار وتوجيه الحركة ومنع التدخلات المرورية والتخفيف منها، والمحافظة على انسيابية الحركة، خصوصاً خلال فترات الذروة.

2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية

وفي هذا الإطار، جرى تطوير غرفة العمليات الرئيسية بأكثر من نظام مروري، في مقدمتها كاميرات "CCTV" للمراقبة التلفزيونية، التي تتيح لضباط وأفراد غرفة العمليات متابعة الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتضم المنظومة نحو 2500 كاميرا تراقب الحركة المرورية، إلى جانب نحو 300 كاميرا تابعة لأمانة عمّان لمراقبة الحركة، مع التأكيد على أنها كاميرات مراقبة تلفزيونية وليست كاميرات مخالفات.

وتوفر شاشات حديثة "Video Wall" في غرفة العمليات رؤية شاملة للحركة المرورية والإعاقات، وتساعد في تحديد تأثير الطرق الفرعية على الرئيسية ونقاط انتهاء كل منها، فيما تصل التغذية الراجعة إلى رقباء السير عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، بما يتيح لهم معرفة ما يجري في محيطهم المروري.

وإلى جانب ذلك، تستخدم إدارة السير كاميرات الذكاء الاصطناعي ونظاماً لإدارة الحركة المرورية يضم نحو 130 كاميرا "ANPR" تابعة لمديرية الأمن العام، ما أتاح التنبؤ بالحركة المرورية وتقديم قراءات ونتائج بناءً على المدخلات التي يجري تزويده بها.

كما تتضمن منظومة المتابعة شاشات "Heat Map" للحوادث وأخرى للمخالفات، إلى جانب استخدام طائرات "الدرونز" في إدارة الحركة المرورية وضبط المخالفات، لما توفره من رؤية أوسع وأشمل للحركة.

4 إشارات ضوئية ذكية بدلاً من رقباء السير

وبالتشاركية مع أمانة عمّان، جرى حديثاً تركيب أربع إشارات ضوئية ذكية في مواقع كان يشغلها رقباء سير، خصوصاً عند اندماج الشوارع الفرعية مع الرئيسية.

وتتيح هذه الإشارات إعطاء الأفضلية والأولوية للطريق الشرياني الرئيسي عند اندماج شارع فرعي به، بما يحافظ على انسيابية الحركة، كما سمح ذلك بإعادة توزيع القوة البشرية التي كانت موجودة في تلك المواقع على مواقع أخرى لتوسيع مدى الرؤية والانتشار.

وتشمل التشاركية بين أمانة عمّان وإدارة السير التحكم بالإشارات الضوئية، مع وجود مجسات تتيح إعطاء الأفضلية للكثافة المرورية على حساب المسارب الأخرى، بما أسهم في الانتقال إلى إدارة الحركة المرورية بأدوات إلكترونية تقلل التدخل البشري.

العساف: التكنولوجيا أثمرت في تخفيف الأزمات

وحول نتائج هذه الإجراءات، أكد العساف أنها أثمرت في تخفيف الأزمات المرورية، مشيراً إلى أن الشهرين الماضيين شهدا وجود أعداد كبيرة من المغتربين، وتعطّل المدارس، إلى جانب مناسبات عدة بينها تخريج الجامعات، وتجمعات المناسبات، وارتفاع عدد الأفراح خلال فصل الصيف، ما أدى إلى زيادة حركة المواطنين.

ومع بداية العام الدراسي، عادت الكثافة المرورية إلى ذروتها الصباحية والمسائية.

القسائم الإلكترونية تخفض زمن الخدمة من 10 دقائق إلى دقيقتين

وفي سياق آخر، انتقلت إدارة السير إلى استخدام القسائم الإلكترونية، إذ ينفذ رقباء السير إجراءاتهم في الميدان إلكترونياً، بما في ذلك الحجز الإلكتروني عند الحاجة، إلى جانب التدقيق على المواطنين من خلال تطبيق "سند" الموجود على أجهزة "PDA"، والتدقيق على المخالفات الموجودة لديهم.

ومن أبرز فوائد القسائم الإلكترونية لإدارة السير خفض زمن تقديم الخدمة من 10 دقائق إلى دقيقتين.

حملة الشتاء تتحول إلى حملة وطنية

وبشأن الاستعدادات لفصل الشتاء، جاءت توجيهات مدير الأمن العام بدراسة الدروس المستفادة من حملة الشتاء العام الماضي، والخروج بحملة هذا العام تتلافى السلبيات إن وجدت، وتكون ذات مغزى آخر.

وتعمل إدارة السير حالياً على دراسة الحملة، على أن تكون، هذا العام، حملة وطنية تشمل جميع الدوائر، والسيارات الحكومية، ومركبات المواطنين.

وتهدف الحملة إلى إيصال التوعية المرورية للجميع بشأن صيانة المركبات، بما يسهم في تقليل الحوادث التي يكون سببها المركبة.