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الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول وتتطلع لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا

  • 10 أيلول 2026
  • 20:55
الإمارات تؤكد حرصها على علاقاتها مع جميع الدول وتتطلع لأن يكون قرار الجزائر مؤقتا

خبرني - في ضوء قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع دولة الإمارات، أكدت دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار.

 

وأعربت دولة الإمارات عن تطلعها إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين.

كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، ولا سيما بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.

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