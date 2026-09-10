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  • إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء جامعة آل البيت.. الزواهرة عضواً

إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء جامعة آل البيت.. الزواهرة عضواً

  • 10 أيلول 2026
  • 20:48
إرادة ملكية بتشكيل مجلس أمناء جامعة آل البيت الزواهرة عضواً

خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أمناء جامعة آل البيت، والّتي ضمّت في عضويتها مدير  هيئة شباب كل الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، المحامي عبدالرحيم عبدالكريم الزواهرة.

​وقال الزواهرة إن هذه الثقة الملكية تشكّل دافعاً ومسؤولية وطنية لمواصلة العمل والإنجاز، مؤكداً العزم على تسخير الخبرات القانونيه والميدانية والتنموية في دعم مسيرة جامعة آل البيت ومجتمع الجامعات ، وتكريس الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الشبابي بما يحقق التنمية الشاملة.


​وأكد الزواهرة أن تمثيل القطاع الشبابي والتنموي في مجالس أمناء الجامعات الأردنية يحمل دلالة استراتيجية هامة؛ إذ يسهم في نقل نبض الشباب واحتياجاتهم الميدانية مباشرة إلى مراكز صنع القرار الأكاديمي، ويعزز إدماج المفاهيم التنموية والمهارات الحديثة ضمن الخطط والبرامج الجامعية، مما ينعكس إيجاباً على إعداد جيل واعٍ وممكن ومنتمي  قادر على التفاعل مع متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة.


​وأضاف الزواهرة أن المرحلة القادمة ستشهد بذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع رئيس وأعضاء المجلس وادارة الجامعه للنهوض بمسيرة الجامعة، وتطوير بيئتها التعليمية والبحثية والأدارية وخلق استثمارات ترفد ميزانية الجامعه ، وتعزيز دورها المباشر في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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