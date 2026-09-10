إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي

خبرني - قال مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، الخميس، إنّ حادث السير الذي وقع على الطريق الصحراوي، في منطقة السلطاني، أسفر عن وفاة 5 أشخاص، بينهم سائق حافلة عمومية و4 من مكلفي خدمة العلم، إضافة إلى إصابة 18 شخصاً، بينهم 3 إصابات بليغة و15 إصابة متوسطة.

وأوضح العساف، خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة أن الحادث وقع نتيجة اصطدام الحافلة العمومية، التي كانت تقل عددا من مكلفي خدمة العلم المتجهين إلى منازلهم في الجنوب، بمركبة شحن، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السبب المباشر للحادث تمثل بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق مركبة الشحن.

وأشار إلى أن مديرية الأمن العام شكّلت لجنة تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ملابساته، مبينا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن سلوك مروري خاطئ من جانب العنصر البشري.

وبيّن أن دراسة التحليل الإحصائي للحوادث المرورية الصادرة عن مديرية الأمن العام لعام 2025 أظهرت أن العنصر البشري يشكل نحو 96 بالمئة من أسباب وقوع الحوادث، مقابل أسباب مرتبطة بالمركبة أو الطريق.

ولفت إلى أن عمل مديرية الأمن العام في مجال المرور يستند إلى خطط وبرامج تقوم على 4 محاور رئيسية، تتمثل في الحوكمة والردع التشريعي، والرقابة الذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديث وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات المجتمعية والوعي الوطني.

وأكّد العساف أن التركيز على السلوك البشري يأتي في مقدمة الخطط الرقابية والتوعوية للحد من الحوادث المرورية، من خلال تطوير أداء الإدارات المرورية، وتعزيز الرقابة، ورفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق.