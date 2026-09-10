الجغبير يعود بقوة.. قائمة صناعية تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان

خبرني - يعود المهندس فتحي الجغبير إلى السباق الانتخابي لغرفة صناعة عمان، مستنداً إلى تجربة سابقة ترك خلالها حضوراً واضحاً في الدفاع عن مصالح الصناعيين وتعزيز حضور الصناعة الوطنية، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ويخوض الجغبير الانتخابات بقائمة تضم رائد تكروري، فواز الشكعة، عاهد الرجبي، ديما سختيان، سعد ياسين، مجدي الهشلمون، أحمد الخضري، وإياد أبو حلتم، في تركيبة تجمع الخبرة الصناعية والاقتصادية وتسعى لاستكمال ما تحقق خلال المرحلة الماضية.

ويبرز رائد تكروري، الشريك المؤسس والرئيس لمجموعة البحار، كإضافة اقتصادية للقائمة، إلى جانب مجموعة من الأسماء الصناعية ذات الخبرة والحضور في القطاع.

ويطرح الجغبير أمام الصناعيين رؤية تقوم على تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، ودعم المنتج الوطني، وفتح أسواق جديدة، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والتوسع.

وتجرى انتخابات غرفة صناعة عمان في 3 تشرين الأول المقبل، وسط رهان الجغبير وفريقه على رصيد التجربة السابقة، وتقديم قائمة قادرة على تمثيل الصناعيين والدفاع عن مصالحهم.