ios 27.. موعد الإصدار والهواتف التي ستدعمه

خبرني - أعلنت شركة أبل، موعد الإطلاق العالمي لنظام التشغيل الجديد iOS 27، خلال مؤتمر "Surprise and Shine"، بعد نحو 3 أشهر من استعراضها لأول مرة لمزايا iOS 27 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026.

موعد طرح iOS 27

وأكدت شركة أبل، أن الإصدار سيكون متاحًا لمستخدمي هواتف iPhone المتوافقة اعتبارًا من 14 سبتمبر/أيلول 2026. ويتوفر iOS 27 للمستخدمين عبر تحديثات الهواء (OTA)، ويمكن تثبيت النظام من خلال الدخول إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، واختيار "تحديث البرنامج".

ويأتي الإصدار الجديد بمجموعة من التحديثات على مستوى التصميم والذكاء الاصطناعي وتجربة استخدام iPhone، إلى جانب أدوات جديدة لإدارة التجارب الرقمية للأطفال.

تصميم جديد ومزايا للذكاء الاصطناعي

يقدم iOS 27 تصميم "Liquid Glass" المحسّن، إلى جانب ميزة "Handoff" التي تتيح استخدام الأرقام نفسها عبر هواتف iPhone مختلفة. كما يضيف النظام الجيل التالي من تقنية "Apple Intelligence"، إلى جانب مساعد Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي صممته أبل لفهم الطلبات بصورة أكثر طبيعية والحفاظ على سياق المحادثات عبر التفاعلات المختلفة.

ويعتمد الإصدار الجديد من Siri على مزيج من نماذج أبل الأساسية "Foundation Models" ونماذج Gemini التابعة لشركة جوجل. وأصبح بإمكان المستخدمين تشغيل Siri كتطبيق مستقل، مع إمكانية الوصول إلى سجل المحادثات السابقة.

أدوات جديدة للآباء وإعادة تصميم التطبيقات

يضيف iOS 27 أدوات جديدة تساعد الآباء على إدارة التجارب الرقمية لأطفالهم، بما في ذلك إعدادات تحديد أوقات الاستخدام والجداول الزمنية، فضلًا عن خيار جديد لطلب الإذن قبل تصفح مواقع ويب جديدة.

كما أعادت أبل تصميم تطبيق الهاتف "Phone"، ليعرض معلومات مهمة مستمدة من تطبيق البريد "Mail"، بينما يقدم تطبيقا الرسائل "Messages" والبريد "Mail" اقتراحات جديدة للمستخدمين.وحصل متصفح Safari أيضًا على تحديثات، من بينها تجميع علامات التبويب وفقًا للموضوعات، إلى جانب تنبيه المستخدمين عند تحديث أحد المواقع بمعلومات جديدة.

أجهزة iPhone المتوافقة مع iOS 27

يدعم نظام iOS 27 مجموعة واسعة من هواتف iPhone، تشمل: