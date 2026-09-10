نادين نجيم تكشف أسرار مشروعها الجديد مع قصي خولي

خبرني - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أن مشروعها الجديد لا تزال تفاصيله غير معروفة للجمهور، مشيرة إلى أن الفنان السوري قصي خولي كان أول شخص تشاركه بشأن العمل.

وقالت نادين نجيم عن المشروع: «محدش يعرف حاجة عن المشروع، أول حد شاركته هو قصي، أنا شو بدي أعمل»، معربة عن سعادتها الكبيرة وحماسها للتعاون مع قصي خولي، الذي وصفته بأنه حمّسها كثيرًا للمشروع.

وخلال اللقاء، تحدث قصي خولي بطريقة طريفة عن الأمر، قائلاً إنه شعر بالاستياء من نادين نجيم لأنها، بحسب تعليقه، كان يجب أن تخصص قسمًا للرجال ضمن المشروع.

وردت نادين نجيم عليه قائلة: «مين قال لك؟»، قبل أن يؤكد قصي خولي أن الأمر يتعلق بالتفكير، فيما ردت نادين: «أكيد خاص»، في أجواء اتسمت بالطرافة بين الفنانين.

وانتقل الحوار إلى الحديث عن الأكلات المصرية، إذ وُجّه سؤال إلى قصي خولي حول الوجبة التي سيختارها إذا أراد دعوة نادين نجيم لتناول أكلة مصرية.

واختار قصي خولي «الحواوشي» باعتباره الأكلة التي سيقدمها لها، ليكرر اسمها مرة أخرى، بينما بدت نادين نجيم غير عارفة بالأكلة في البداية، وسألت: «مين حواوشي؟».

وعندما أوضح لها أنه من الأكل المصري، سألت عن مكوناته، ليوضح لها أنه عبارة عن «عيش ولحمة»، قبل أن يطلبا ترشيحات لمطعم جيد يمكنهما تجربة الحواوشي فيه.

وخلال الحديث عن المطبخ المصري، كشفت نادين نجيم أيضًا عن إعجابها بعدد من الأكلات الشعبية المصرية، وقالت إنها أحبت «الكوارع على الطريقة المصرية»، إلى جانب «الكشري المصري».