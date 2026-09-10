الاردن .. مأساة على الصحراوي.. اليكم أسماء ضحايا الحادث الذي أودى بحياة 5 أشخاص

خبرني - توفي خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون، إثر حادث تصادم وقع عصر الخميس بين حافلة ركوب متوسطة ومركبة أخرى على الطريق الصحراوي، بمنطقة السلطاني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مجموعات الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء الوفيات.

وأضاف أن جميع المصابين قيد العلاج، فيما فتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الحادث أسفر عن وفاة عدد من المكلفين بخدمة العلم، إضافة إلى سائق الحافلة.

وتضمنت أسماء الوفيات المتداولة: يوسف غانم أحمد الرياطي، حازم إبراهيم عطاالله الزوايدة، خالد إبراهيم سالم المراعية، بهاء الدين عودة حمدان الموسه، وسائق الحافلة خالد أحمد حسن أبو حجر.

ويأتي ذلك في وقت باشرت فيه الجهات المختصة إجراءات التحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.