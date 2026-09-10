أمانة عمّان تباشر إزالة عوائق الأشجار عن الأرصفة لتعزيز سلامة المشاة

خبرني - باشرت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، بإزالة عوائق الأشجار المزروعة على الأرصفة، والتي تشكّل عائقا أمام حركة المشاة، بهدف تعزيز السلامة العامة وتسهيل حركة المشاة وضمان الاستخدام الأمثل للمرافق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار توجّه الأمانة نحو توفير بيئة حضرية وصحية أكثر ملاءمة للمشاة من خلال إزالة العوائق التي تحدّ من انسيابية الحركة على الأرصفة، وبما يراعي احتياجات كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي عربات الأطفال.

وتهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، من خلال خلق بيئة مهيأة تُشجع المواطنين على ممارسة رياضة المشي خاصة في الأحياء الداخلية، بما يسهم في تعزيز نمط حياة صحية لسكان المدينة وزوارها.

وتعمل كوادر الأمانة على تقييم مواقع الأشجار وفقاً لطبيعة كل موقع، ومساحة الرصيف، واحتياجات حركة المشاة، بحيث يجري التعامل مع الأشجار التي أصبحت تشكّل عائقاً أمام الحركة، أو تؤثّر في البنية التحتية للأرصفة، أو تحجب الرؤية عن الشواخص واللوحات الإرشادية.

وأكّدت أمانة عمّان أن إزالة بعض الأشجار لا تعني التخلي عن نهجها في زيادة الرقعة الخضراء، وانما تأتي في إطار إعادة تنظيم التشجير بما يتناسب مع طبيعة المواقع واحتياجات المدينة