النقل النيابية: توجه لتعديل مدة الانتقال بين فئات رخص القيادة

خبرني - قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، الخميس، إن شروط الحصول على رخصة القيادة من الفئة السادسة، المتعلقة بالمدد الزمنية اللازمة للانتقال من فئة إلى أخرى، تتسبب بمعاناة مستمرة للسائقين الراغبين في تطوير رخصهم.

وأضاف البدادوة لـ"المملكة" أن اشتراط مرور عامين بين كل فئة وأخرى يحصل عليها السائق يعد مدة طويلة، مؤكدا اهتمام اللجنة بالحفاظ على التزام السائقين بالأنظمة والتعليمات، وعدم ممارسة المهنة دون الحصول على الرخصة اللازمة.

وأوضح أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بحثت المشكلة مع المختصين، مشيراً إلى وجود توجه لتعديل المدة المطلوبة لانتقال السائق من فئة إلى أخرى.