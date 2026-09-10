*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

النقل النيابية: توجه لتعديل مدة الانتقال بين فئات رخص القيادة

  • 10 أيلول 2026
  • 19:13
النقل النيابية توجه لتعديل مدة الانتقال بين فئات رخص القيادة

خبرني - قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أيمن البدادوة، الخميس، إن شروط الحصول على رخصة القيادة من الفئة السادسة، المتعلقة بالمدد الزمنية اللازمة للانتقال من فئة إلى أخرى، تتسبب بمعاناة مستمرة للسائقين الراغبين في تطوير رخصهم.

وأضاف البدادوة لـ"المملكة" أن اشتراط مرور عامين بين كل فئة وأخرى يحصل عليها السائق يعد مدة طويلة، مؤكدا اهتمام اللجنة بالحفاظ على التزام السائقين بالأنظمة والتعليمات، وعدم ممارسة المهنة دون الحصول على الرخصة اللازمة.

وأوضح أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بحثت المشكلة مع المختصين، مشيراً إلى وجود توجه لتعديل المدة المطلوبة لانتقال السائق من فئة إلى أخرى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بيان صادر عن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية حول حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
بيان صادر عن رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية حول حادث حافلة المكلفين بخدم...
  • 2026-09-11 00:36
مازن القاضي: نحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
مازن القاضي: نحذر من خطورة استمرار التصعيد في الضفة وتفاقم الكارثة الإنسانية ...
  • 2026-09-09 15:53
نائب سابق: الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج
نائب سابق: الحكومة تحب النائب الصامت والفاسد والسحيج
  • 2026-09-09 14:42
الخشمان: العدوان الإيراني تجاوزٌ خطير لقواعد الاشتباك وسيادة الأردن ليست بندًا في حسابات الآخرين
الخشمان: العدوان الإيراني تجاوزٌ خطير لقواعد الاشتباك وسيادة الأردن ليست بندً...
  • 2026-09-09 13:25
الأردن.. طقس معتدل الأربعاء وانخفاض طفيف على الحرارة الخميس
الأردن.. طقس معتدل الأربعاء وانخفاض طفيف على الحرارة الخميس
  • 2026-09-09 08:06
«فرح» والـ68 مشروعًا .. طهبوب تفتح ملف الذكاء الاصطناعي الحكومي
«فرح» والـ68 مشروعًا .. طهبوب تفتح ملف الذكاء الاصطناعي الحكومي
  • 2026-09-08 17:40