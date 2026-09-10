فقط هذا الاسبوع .. لماذا تقام مباريات بدوري أبطال أوروبا يوم الخميس؟

على غير ما درجت عليه العادة، تقام اليوم الخميس عدة مباريات في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مشهد استثنائي للبطولة التي لطالما ارتبطت مبارياتها بموعدي الثلاثاء والأربعاء.
وافتتحت البطولة الأوروبية العريقة بإقامة 12 مباراة مناصفة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُستكمل الجولة الافتتاحية اليوم بست مواجهات أخرى.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي أُدخلت على نظام المسابقة منذ موسم 2024-2025، والتي تتضمن تخصيص أسبوع واحد في كل موسم لمنافسات دوري الأبطال فقط، بحيث تُقام مبارياته على مدار ثلاثة أيام هي الثلاثاء والأربعاء والخميس، من دون إقامة مواجهات في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر خلال الفترة ذاتها.
واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم الجولة الأولى من مرحلة الدوري لتكون "الأسبوع الحصري" لدوري الأبطال، حيث تمتد المباريات بين 8 و10 سبتمبر/أيلول.
وبعد هذا الاستثناء، تعود المسابقة إلى جدولها المعتاد خلال موسم 2026-2027، إذ تُقام مباريات دوري الأبطال أساسا يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما يحتفظ الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بيوم الخميس.
كما يحصل كل من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على أسبوع حصري خاص به، وتقام مباريات الأسبوع الحصري للدوري الأوروبي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر/أيلول، فيما يقتصر الأسبوع الحصري لدوري المؤتمر على مباريات يوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول.
وتشهد منافسات الخميس ست مباريات، أبرزها عودة مانشستر يونايتد إلى أجواء دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف صباح الأذربيجاني، الذي يظهر بدوره للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
مباريات اليوم الخميس في دوري أبطال أوروبا بتوقيت مكة:
- فنربخشة × روما (19:45)
- آيندهوفن × شاختار دونيتسك (19:45)
- بايرن ميونخ × بودو غليمت (22:00)
- كومو × لايبزيغ (22:00)
- مانشستر يونايتد × صباح (22:00)
- سلافيا براغ × لانس (22:00)