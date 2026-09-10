فقط هذا الاسبوع .. لماذا تقام مباريات بدوري أبطال أوروبا يوم الخميس؟

على غير ما درجت عليه العادة، تقام اليوم الخميس عدة مباريات في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مشهد استثنائي للبطولة التي لطالما ارتبطت مبارياتها بموعدي الثلاثاء والأربعاء.

وافتتحت البطولة الأوروبية العريقة بإقامة 12 مباراة مناصفة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تُستكمل الجولة الافتتاحية اليوم بست مواجهات أخرى.