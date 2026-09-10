صحيفة اسرائيلية: اختراق أمني خطير داخل واحدة من أكثر الوحدات الإسرائيلية حساسية

خبرني - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حادثة أمنية خطيرة داخل قاعدة تابعة لوحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي «شايطيت 13»، بعد سرقة ثلاث بنادق من طراز M16 من جنود كانوا يخدمون في القاعدة.

وبحسب موقع Ynet، وقعت عملية السرقة فجر الثلاثاء الماضي، حيث اختفت البنادق الثلاث من داخل القاعدة الواقعة في منطقة عتليت، ما دفع الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية إلى فتح تحقيق فوري في الحادثة.

وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات الأولية أثارت شبهة تورط شخص من داخل القاعدة، قبل أن تعتقل السلطات الإسرائيلية ثلاثة مشتبه بهم، بينهم جندي يخدم في شايطيت 13.

وتشتبه الشرطة والشرطة العسكرية في وجود صلة بين القضية وشبهة الاتجار بالأسلحة العسكرية وتسريبها إلى جهات غير مخولة، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية التحقيق في كيفية إخراج الأسلحة من القاعدة والجهة التي كان من المفترض أن تصل إليها.

ووفق التقارير الإسرائيلية، جرى تمديد اعتقال الجندي المشتبه به أمام محكمة عسكرية حتى الأسبوع المقبل، بينما مثل المشتبه بهما الآخران أمام محكمة الصلح في حيفا للنظر في تمديد توقيفهما.



وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق يتم بالتعاون مع الشرطة العسكرية، مشيرة إلى أن تسريب الأسلحة العسكرية إلى جهات غير مخولة يمثل خطراً أمنياً، وقد يؤدي إلى استخدامها في جرائم خطيرة.

وتثير الحادثة تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن الإجراءات الأمنية داخل واحدة من أكثر الوحدات العسكرية حساسية، خصوصاً أن الأسلحة لم تُسرق من منطقة مدنية أو مستودع خارجي، وإنما من داخل قاعدة تابعة لوحدة الكوماندوز البحري.