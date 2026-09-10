*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • الاردن .. القوات المسلحة : وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 بحادث تصادم لحافلة مكلفين بخدمة العلم

الاردن .. القوات المسلحة : وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 بحادث تصادم لحافلة مكلفين بخدمة العلم

  • 10 أيلول 2026
  • 18:43
الاردن القوات المسلحة وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 بحادث تصادم لحافلة مكلفين بخدمة العلم

خبرني  - صرّح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم الخميس، تعرضت إحدى الحافلات المدنية التي كانت تقل عدداً من المكلفين بخدمة العلم، أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة، لحادث تصادم مع مركبة أخرى.
وأوضح الناطق الرسمي أن الحادث أسفر عن وفاة اربعة من المكلفين بخدمة العلم، وإصابة ثمانية عشر آخرين، كما أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة.
وأضاف أنه جرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة والإشراف المباشر من قبل الكوادر الطبية المختصة.
وأكد الناطق الرسمي أن الجهات المختصة في القوات المسلحة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها.
وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
  • 2026-09-11 00:45
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
  • 2026-09-10 23:10
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
  • 2026-09-10 22:54
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة
  • 2026-09-10 21:14
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-09-10 21:01
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
  • 2026-09-10 20:43