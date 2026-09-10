الاردن .. القوات المسلحة : وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 بحادث تصادم لحافلة مكلفين بخدمة العلم

خبرني - صرّح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم الخميس، تعرضت إحدى الحافلات المدنية التي كانت تقل عدداً من المكلفين بخدمة العلم، أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة، لحادث تصادم مع مركبة أخرى.

وأوضح الناطق الرسمي أن الحادث أسفر عن وفاة اربعة من المكلفين بخدمة العلم، وإصابة ثمانية عشر آخرين، كما أسفر الحادث عن وفاة سائق الحافلة.

وأضاف أنه جرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ومستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الطفيلة الحكومي، حيث يخضعون للرعاية الطبية اللازمة والإشراف المباشر من قبل الكوادر الطبية المختصة.

وأكد الناطق الرسمي أن الجهات المختصة في القوات المسلحة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات المتبعة وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، سائلةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.