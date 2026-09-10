ما هي أسعار تذاكر الفورمولا 1 أبوظبي 2026؟

خبرني - تتجه الأنظار إلى حلبة مرسى ياس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل مع اقتراب موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 في أبوظبي، الذي يختتم منافسات موسم 2026.

وتتنوع أسعار تذاكر الفورمولا 1 أبوظبي 2026 بين المدرجات والتذاكر المميزة وتجارب الضيافة الفاخرة، مع اختلاف الأسعار حسب الفئة والمزايا التي توفرها كل تذكرة.

تبدأ أسعار تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2026 من 2395 درهما إماراتيا لفئات المدرجات، وفق الأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي للسباق، بينما تبدأ تذاكر الفئات المميزة من 2995 درهما.

وتصل أسعار بعض تجارب الضيافة الفاخرة إلى أكثر من 11 ألف درهم، إذ يبدأ سعر Shams Suite من 11295 درهمًا، بينما تبدأ تجربة Deck at Nine من 13595 درهما، وتصل Deck at Two إلى 13995 درهما.

وتشمل أسعار المدرجات المعلنة عددًا من الفئات، من بينها المدرج الغربي الذي يبدأ من 2395 درهمًا، ومدرج المرسى بالسعر نفسه، بينما يبدأ المدرج الجنوبي من 2495 درهمًا، والمدرج الشمالي من 2595 درهمًا.

يقام سباق الجائزة الكبرى للاتحاد للطيران بأبوظبي ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2026 على حلبة مرسى ياس، في الجولة الختامية لموسم البطولة.

وتتيح تذاكر عطلة السباق للجماهير حضور فعاليات متعددة على مدار أيام البطولة، إلى جانب حفلات ما بعد السباق، مع اختلاف المزايا بحسب فئة التذكرة وموقع المقعد.

وتتضمن بعض التذاكر مزايا إضافية مثل الدخول إلى مناطق المشجعين والحفلات وتجارب ترفيهية مختلفة، فيما توفر الفئات الأعلى خدمات ضيافة ومقاعد مميزة وإطلالات مباشرة على الحلبة.

يمكن حجز تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى 2026 عبر الموقع الرسمي للسباق، مع اختيار الفئة والمقعد وعدد أيام الحضور بحسب التذاكر المتاحة وقت الحجز.

وتختلف الأسعار وفق المدرج أو تجربة الضيافة المختارة، كما أن بعض الفئات قد تصبح غير متاحة مع ارتفاع الطلب، لذلك يجب مراجعة التوافر والسعر النهائي قبل إتمام عملية الشراء.