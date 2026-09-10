كروم يصلح ثغراته بالذكاء الاصطناعي.. والنتيجة تحديثات أسرع

خبرني - سرعت شركة غوغل الأمريكية معدل تحديث متصفح الإنترنت "كروم" التابع لها، لتطلق تحديثا أمنيا بمعدل مرة كل أسبوعين بدلا من أربعة كما كان في السابق، ويعود الفضل في ذلك إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها الشركة وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني الأمريكي.

وأوضحت غوغل في البيان المرافق لطرح النسخة رقم 153 من "كروم" للحواسيب المكتبية وهواتف آيفون وأندرويد أن هذا التغيير يأتي ضمن إستراتيجية أمنية جديدة تتبعها الشركة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الإستراتيجية الجديدة استجابة لزيادة معدل اكتشاف الثغرات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الثغرات التي يجدها مجتمع المستخدمين ويبلغ عنها.

وأفاد تقرير "تيك كرانش" بأن سياسة إطلاق التحديثات الجديدة محورية لمواجهة التهديدات السيبرانية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب قدرة النماذج الآن على شن الهجمات السيبرانية أو تعزيزها.

وفي سياق متصل، أشار تقرير نشره موقع "سايبر سيكورتي نيوز" التقني الأمريكي إلى أن غوغل استخدمت سابقا وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعثر على 1072 ثغرة في متصفح كروم وتصلحها.

اكتشاف ثغرة مخفية منذ 13 عاما

وتمكن فريق الأمن السيبراني في "كروم" من العثور على هذه الثغرات عبر تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي باستخدام نموذج "جيميناي" التابع لغوغل، إذ كان جزء كبير من هذه الثغرات موجودا في المكتبة العامة لمتصفحات "كروميوم".

وبفضل هذه الآلية، اكتشف الفريق ثغرة أمنية في الصندوق الاختباري لمتصفح "كروم" ظلت خفية مدة جاوزت 13 عاما.

وتتيح هذه الثغرة للشيفرات الهروب من البيئة الاختبارية المعزولة داخل المتصفح، مما يجعلها قادرة على الوصول إلى البيانات الموجودة فيه فضلا عن الملفات المخزنة في الحاسوب.

وأوضحت غوغل أن وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن الثغرات يعتمدون على أكثر من منهجية أثناء مراجعة شيفرات كروم المصدرية، بما فيها الثغرات المكتشفة سابقا ومستندات الأمن السيبراني وحتى ذاكرة المتصفح وآلية عمله.

"كروم" في سباق متصفحات الذكاء الاصطناعي

اشتدت المنافسة في قطاع المتصفحات في الآونة الأخيرة، إذ دمجت العديد من الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في متصفحاتها وفق تقرير "تيك كرانش".

ورغم إلغاء شركة "أوبن إيه آي" لمتصفحها "شات جي بي تي أطلس" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإنه يظل أمام "كروم" عدد كبير من المنافسين مثل "فايرفوكس" و"برايف" ومتصفح "ديا" و"كوميت" من شركة "بريبلكستي" للذكاء الاصطناعي ومتصفح "داك داك غو" المعزز الخصوصية.

لذلك، فإن تسريع جدول طرح التحديثات في "كروم" يعزز فرصة المتصفح في المنافسة وإضافة المزايا الجديدة أولا بأول.