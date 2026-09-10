الشرطة البريطانية تعتقل شخصين في لندن بتهمة (مساعدة مخابرات إيرانية)

خبرني - أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، عن اعتقال شخصين في العاصمة لندن، للاشتباه في تقديمهما المساعدة لجهة استخباراتية أجنبية، في قضية مرتبطة بإيران.

وأوضحت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب أن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف امرأة (42 عاما) في شمال لندن، ورجل (60 عاما) في شمال غرب العاصمة يوم الأربعاء، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية في إطار "قانون الأمن القومي" لعام 2023.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه الاعتقالات جاءت تتويجا لسلسلة من عمليات التفتيش التي نفذتها الأجهزة الأمنية، شملت منزلين في منطقتي شمال وشمال غرب لندن بتاريخ 24 يونيو الماضي، بالإضافة إلى مداهمة عقار ثالث في شمال غرب لندن تزامنا مع يوم الاعتقال.

وفي مستجدات الملف، أفادت المصادر الأمنية بإطلاق سراح المشتبه بهما بكفالة خاضعة لشروط صارمة، على أن يستمر التحقيق في القضية حتى أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، سارعت الشرطة البريطانية إلى توضيح أن هذه التحقيقات لا تمت بصلة إلى الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة للجاليات اليهودية والإيرانية في لندن في وقت سابق من العام الجاري، مؤكدة أن الملفين منفصلان تماما ولا توجد أي روابط بينهما.