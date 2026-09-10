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  • خرجت للقاء والدها وعادت جثة.. مأساة الطفلة (كارما) تهز مصر

خرجت للقاء والدها وعادت جثة.. مأساة الطفلة (كارما) تهز مصر

  • 10 أيلول 2026
  • 17:38
خرجت للقاء والدها وعادت جثة مأساة الطفلة كارما تهز مصر

خبرني - تُحقق الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط شمالي مصر في ملابسات الوفاة الصادمة للطفلة "كارما" التي لم تتجاوز عامها الرابع، وذلك خلال تواجدها في زيارة لوالدها المنفصل عن والدتها.

وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والصدمة الغامرين بين أهالي المنطقة، كانت الطفلة قد توجهت لرؤية والدها لقضاء بعض الوقت معه، قبل أن تقع المأساة وتلفظ أنفاسها الأخيرة في ظروف غامضة، مما دفع الأسرة والأهالي للجلوس في ذهول أمام هذا الرحيل المفجع.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن وجود شبهة جنائية وتورط الأب في وفاة طفلته، حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه واقتياده إلى مركز الشرطة لبدء الاستجواب، تمهيداً للوقوف على أسباب الوفاة المباشرة والتحقق من ملابسات الحادثة.

وتواصل النيابة العامة بدمياط جهودها لفحص القضية، إذ استدعت عدداً من أفراد الأسرة والشهود للاستماع إلى أقوالهم، إلى جانب انتظار نتائج الفحص الطبي الجنائي لتحديد المسؤولية الجنائية بشكل دقيق، في حين تنتظر الأوساط المحلية إعلان النتائج الرسمية للتحقيقات.

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