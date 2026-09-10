نقيب المقاولين: تنفيذ مشاريع بقيمة تقارب 12 مليار دينار في قطاعات حيوية خلال السنوات المقبلة

خبرني - أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري أن قطاع المقاولات في الأردن مقبل على مرحلة جديدة من النشاط، مع توقع تنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 12 مليار دينار أردني خلال السنوات المقبلة.

وقال الدويري، خلال اجتماع عقدته النقابة الخميس، لمقاولي المياه والصرف الصحي، إن المشاريع المرتقبة تشمل قطاعات المياه والغاز وسكك الحديد والصرف الصحي والطرق، متوقعاً أن تشهد المملكة "نقلة نوعية" في حجم الأعمال بعد سنوات شهدت تراجعاً في المشاريع نتيجة الظروف الاقتصادية والإقليمية.

وأضاف أن النقابة تتجه، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، إلى عقد ورشة عمل، بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، بهدف استعراض حجم المشاريع والأعمال المتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة، بما يمكّن قطاع المقاولات من الاستعداد المبكر لهذه المشاريع.

وأشار إلى أن مشروع خط غاز الريشة يرتبط بتطوير 84 بئراً للغاز، موضحاً أن المشروع طُرح بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، في وقت تواصل فيه النقابة العمل على تفعيل لجنة المياه والصرف الصحي واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة الاستشارية ECO Consult.

من جانبه، أكد نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين معروف الغنانيم أن السنوات المقبلة ستشهد حجماً كبيراً من الأعمال في قطاعات المياه وسكك الحديد والغاز وغيرها، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المقاولين وتسهيل الإجراءات أمامهم.

وقال الغنانيم إن الاستفادة من حجم المشاريع المتوقع تتطلب تهيئة قطاع المقاولات وتعزيز قدرته على تنفيذ الأعمال، بما يضمن مشاركة الشركات المحلية في المشاريع المرتقبة ورفع جاهزيتها الفنية والتنفيذية.