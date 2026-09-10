صدور قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية - تفاصيل

خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، القانون المعدل لقانون الملكية العقارية رقم (21) لسنة 2024، وذلك بعد المصادقة الملكية عليه بناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.

ويتضمن القانون تعديلات تشمل تنظيم القطاع العقاري، واعتماد الوسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في المعاملات والسجلات العقارية، وتطوير إجراءات لجنة إزالة الشيوع.

كما يتضمن القانون تحديدا لضوابط وإجراءات الاستملاك والتعويضات، وتنظيم طرق دفع الثمن في المعاملات العقارية لتقييد المبالغ النقدية وربط الدفع بالوسائل الإلكترونية والشيكات المصدقة، بالإضافة إلى تنظيم أحكام إزالة الشيوع والإفراز للوحدات الزراعية في منطقة وادي الأردن.

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