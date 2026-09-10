تلفزيونك الذكي يتجسس عليك

خبرني - أشار باحثون تقنيون أن الأجهزة التلفزيونية "الذكية" أصبح بإمكانها الاستماع إلى محادثاتك وتسجيلها من خلال التقاط الصوت عبر الميكروفونات وكاميرات الويب المدمجة فيها، حتى عندما تكون مُطفأة، بحسب ما نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

كما أظهرت الاختبارات التي أجراها الباحثون أن فصل الأجهزة عن الإنترنت لا يوقف جمع البيانات الصوتية، إذ بإمكان الجهاز رفع الملفات الصوتية المجموعة فور اتصالها بالشبكة مرة أخرى.

ووجد الباحثون أيضاً أن هذه التلفزيونات الذكية قادرة على اكتشاف الأجهزة القريبة، مثل الهواتف والساعات الذكية، والاحتفاظ ببياناتها، وذلك بتفحص شبكات اللاسلكي «الواي فاي» والوصول إلى الأجهزة الأخرى المتصلة بهذه الشبكات.

وتحوي أنظمة التلفزيونات الذكية على خاصية تُعرف باسم «التعرف التلقائي على المحتوى»، وهي تقنية تستخدمها معظم الشركات المصنّعة للتعرف لكل ما يظهرعلى شاشتك، أو يتم تشغيله عبر مكبرات الصوت. وبإمكان هذه الأنظمة أن تلتقط مقتطفات من الصوت والصورة، ثم مقارنتها بقواعد بيانات ضخمة، بهدف تتبع عادات المشاهدة لدى المستخدمين عبر خدمات البث التلفزيوني والمنصات الأرضية والأجهزة المتصلة.

كما أظهرت الاختبارات أنّ «نافذة التفعيل» الخاصة بالتعرف إلى الصوت ظلت مفتوحة بعد تلقيها أمراً صوتياً من المستخدم لمدة تتراوح بين 10 و15 ثانية، حيث واصل الجهاز أثناءها تحويل كل ما يرصده من أصوات في المكان إلى نصوص، وحفظها في ذاكرة التلفزيون.

التلفزيونات الذكية ببساطة لم تعد تتجسس عليك فقط، بل تعرف من يعيش معك في المنزل، وما تشاهده على شاشتك كل الوقت، كما تتعرف إلى الأجهزة الذكية الأخرى الموجودة. والأخطر من ذلك كله، بإمكان الشركات المصنعة لهذه التلفزيونات الذكية أو المخترقون لها، اختراق تلك الأجهزة الأخرى ومعرفة تفاصيل حياتك وحياة أفراد عائلتك، إن لم يكن سرقتها واستغلالها في أجندات خفية.