الأردن يعزز حضوره السياحي في الصين بافتتاح مكتب تمثيلي لهيئة تنشيط السياحة

خبرني - عززت هيئة تنشيط السياحة الأردنية حضورها في السوق الصينية، بافتتاح مكتب تمثيلي لها في الصين، وذلك في إطار جهودها لتوسيع نطاق الترويج للأردن، واستقطاب المزيد من السياح الصينيين، وتعزيز الشراكات مع شركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات في السوق الصينية.

وبحسب بيان للهيئة، الخميس، وقعت الهيئة اتفاقية مع مكتب تمثيل لها في الصين لتتولى بموجبها تمثيل الهيئة رسمياً في السوق الصينية، والعمل على دعم وترويج الأردن كوجهة سياحية، وتعزيز التواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع السياحي الصيني.

وشهدت مراسم التوقيع عرضاً متخصصاً حول السوق الصينية، تناول توجهات الطلب السياحي والاستراتيجية المقترحة وخطة العمل، والفرص المتاحة لزيادة أعداد السياح الصينيين إلى الأردن.

وأكدت الهيئة، أن افتتاح المكتب التمثيلي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحضور الأردني في السوق الصينية، وتطوير أدوات التسويق والترويج وبناء شراكات مستدامة مع القطاع السياحي الصيني، بما يسهم في التعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية، ورفع أعداد الزوار الصينيين، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية.