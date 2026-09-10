الإغاثة اللبنانية: الأردن في طليعة من يمد يد العون للبنان

خبرني - قال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة في لبنان العميد، بسام النابلسي، إن الأردن يأتي في مقدمة الدول التي تمد يد العون إلى لبنان، مشيدا باستمرار الجسر البري الأردني الذي يساهم في إيصال المساعدات إلى لبنان في ظل الأزمة الحالية.

وأكد النابلسي لقناة المملكة أن الجسر مكن العديد من الدول والمنظمات والوكالات الدولية والجمعيات من تقديم المساعدة للبنان، ومشيرا إلى أن فكرة الجسر الإغاثي بأنها "رائدة" وتصلح للاقتباس في مختلف أنحاء العالم.

وقال إن لبنان "ممتن للأردن ملكا وقيادة وشعبا" على تنظيم الجسر البري، موضحا أن تحديد الاحتياجات يتم من خلال تبادل المعطيات بين الجهات المعنية، بما يضمن تحديد الحاجات التي يحتاجها لبنان تبعا لتطور الأحداث على الأرض.

وأضاف أن هناك تجاوبا من خلال الجسر البري لتوصيل المساعدات التي يحتاج إليها الشعب اللبناني والإدارة اللبنانية، مشيرا إلى أن المساعدات تشمل المواد الإغاثية والصحية والغذائية ومستلزمات النظافة وغيرها.

وفيما يتعلق بالنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة لدعم المتضررين والنازحين، قال النابلسي إن لبنان "غني بصداقاته حول العالم"، مشيرا إلى وجود العديد من الدول والجمعيات والوكالات التي تمد يد العون للبنان في الأزمة.

وأكد أن الأردن يأتي في مقدمة وطليعة الدول التي تمد يد العون إلى لبنان، إلى جانب العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وحول الاحتياجات ذات الأولوية، قال إن نسبة كبيرة من الشعب اللبناني منكوب، بسبب النزوح أو بسبب احتياجات طارئة لم تكن في الحسبان.

وأوضح أن الاحتياجات تشمل المواد الغذائية والصحية ومستلزمات النظافة، وصولا إلى السعي لتأمين بيوت أو غرف مسبقة الصنع للعائلات النازحة.

وبشأن القافلة التي سيرها الأردن إلى لبنان وتضم مستلزمات طبية وطرود نظافة شخصية، قال النابلسي إن تحديد المستلزمات الصحية يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية، بما يشمل الحاجة والعدد والنوع وكل ما يتعلق بالمستلزمات الصحية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الغذائية، أوضح أن أعدادا كبيرة من اللبنانيين نزحوا من منازلهم ولجأ بعضهم إلى مراكز إيواء أو إلى أماكن أخرى لدى أقاربهم، مؤكدا أن الهيئة تسعى للوصول إليهم "بشتى الطرق" لتقديم المساعدة، ولا سيما للفئات الأكثر تهميشا والأكثر حاجة