سلاح الجو يفتح باب التقديم لكلية الأمير فيصل الفنية - رابط

خبرني - أعلن سلاح الجو الملكي الأردني عن فتح باب التقديم لكلية الأمير فيصل التقنية.

وتاليا نص الإعلان:

إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي كلية الأمير فيصل الفنية



أخي الطالب ...



تدعوك قيادة سلاح الجو الملكي مُمثّلة بكلية الأمير فيصل الفنية للانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران وبرنامج إدارة التزويد الفني والأمن السيبراني، فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توافرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة.



سيتم نشر الوثائق المطلوبة وتقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي.



https://www.rjaf.mil.jo



علماً بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 10/9/2026 ولغاية يوم الأحد 20/9/2026، حيث سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني والهاتف الخلوي.