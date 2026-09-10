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نحو 500 ألف م3.. المياه: ضبط اعتداءات على المياه في ام العمد لتزويد مزارع وبرك

  • 10 أيلول 2026
  • 15:29
نحو 500 ألف م3 المياه ضبط اعتداءات على المياه في ام العمد لتزويد مزارع وبرك

خبرني - قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملتها التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا ومديرية الامن العام لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في جميع مناطق المملكة كشفت اليوم الخميس 10 أيلول 2026 عن اعتداءات جديدة في منطقة جنوب العاصمة عمان / منطقة ام العمد.

وتمثلت هذه الاعتداءات بسحب خطين قطر (4) انش مسحوب من خط ناقل رئيسي قطر 200 ملم المزود لمناطق ام العمد ومنجا وام رمانة وتقدر كميات المياه المسحوبة بنحو نصف مليون متر مكعب ، حيث تم ضبط وازالة الاعتداء واعادة الاوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للاجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين ، وبينت ان انه تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات بالواقعة.

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