التوتر في العمل يهدد الرجال بضعف الانتصاب

خبرني - تؤثر ساعات العمل الطويلة في صحة الإنسان، وقد تمتد آثارها إلى الحياة الجنسية لدى الرجال، وفقا لدراسة ربطت بين ارتفاع مستويات التوتر في مكان العمل وزيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

وشملت الدراسة 826 رجلا يعملون بدوام كامل، تراوحت أعمارهم بين 22 و40 عاما، حيث بحث الباحثون في خمسة عوامل مرتبطة بالتوتر، من بينها ساعات العمل، والدعم الذي يقدمه المديرون، والعلاقات مع الزملاء، والضغوط المرتبطة بالترقية الوظيفية، وعملية اتخاذ القرار.

ووجد الباحثون أن نحو 54% من الرجال الذين سجلوا أعلى مستويات التوتر عانوا شكلا من أشكال ضعف الانتصاب، مقابل 8% فقط من الرجال الأقل تعرضا لتوتر العمل.

كما تبين أن الرجال الأكثر تعرضا للتوتر كانوا يعملون في المتوسط 65 ساعة أسبوعيا، مقارنة بنحو 42 ساعة لدى المجموعة الأقل توترا. وسجلت المجموعة الأولى مستويات من هرمون الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر، أعلى بنحو 74%، بينما كانت مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل بنحو 40%.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع الكورتيزول قد يؤثر سلبا في مستويات التستوستيرون، الذي يؤدي دورا مهما في الوظيفة الجنسية لدى الرجال.

كما وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات الكورتيزول كان يسبق انخفاض مستويات التستوستيرون بفترة تراوحت بين أسبوعين وأربعة أسابيع، فيما سبقت التغيرات في مستويات التستوستيرون تدهور وظيفة الانتصاب بفترة تراوحت بين أربعة وستة أسابيع.

ورأى الباحثون أن هذه النتائج قد تشير إلى وجود فرصة للتدخل في وقت مبكر من خلال التعامل مع التوتر قبل أن تتفاقم آثاره المحتملة في الوظيفة الجنسية.

وكانت ساعات العمل الطويلة من أبرز العوامل المرتبطة بضعف الانتصاب، في حين بدا أن وجود مدير داعم في بيئة العمل قد يوفر نوعا من الحماية من هذه المشكلة.

وتشير الدراسة، التي نشرت نتائجها في "المجلة الدولية للممارسة السريرية"، إلى وجود ارتباط بين التوتر المرتبط بالعمل، والتغيرات الهرمونية، وضعف الانتصاب، لكنها لا تثبت بالضرورة أن ساعات العمل الطويلة تسبب هذه الحالة بشكل مباشر.