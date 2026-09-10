إسرائيل تحذر من هجوم إيراني وشيك

خبرني - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من أن إيران قد تقدم على خطوة عسكرية ضد إسرائيل في الفترة المقبلة، محذرا من أن أي هجوم إيراني سيقابل برد قوي غير مسبوق.

وقال كاتس في تصريح: "في ظل الاحتمال القائم بأنه بسبب الخناق الاقتصادي والضغط الثقيل الذي تعيشه إيران، قد يقررون التحرك ضد إسرائيل، فإنني أعود وأحذر القيادة الإيرانية: أي هجوم على إسرائيل، لأي سبب وفي أي مكان، سيقابل برد قوي"، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي سيشمل استهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران.

وهدد بأن إسرائيل ستوجه لإيران "ضربات قاسية لم تتلقها حتى اليوم، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة المركزية التي توفر الموارد والقدرات لمنظومة الحرب والإرهاب الإيرانية، والتي تستخدم أيضا للإضرار بمواطني دولة إسرائيل"، مؤكدا أن "مثل هذه الضربة ستعيد إيران عشرات السنين إلى الوراء، وستزيد من تآكل نظام الآيات الذي يكرهه الشعب الإيراني ويتطلع إلى سقوطه".

وأضاف كاتس أنه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء وتوجيهاته، فإن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ومستعد للعمل في أي لحظة.