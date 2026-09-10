أول رد رسمي إماراتي على الجزائر بعد قرار قطع العلاقات

خبرني - أكدت الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي أن تلك العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات.

في أول رد رسمي على قرار دولة الجزائر، اليوم الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قال أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس الإمارات "إن العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات".

وكتب قرقاش على حسابه في منصة "إكس": "ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات".

وأضاف: "فالغموض ليس سياسة والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات."

واختتم: "وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة."

وفي وقت سابق من اليوم، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، مشيرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن هذا القرار جاء "بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية".

وبرّرت الجزائر قرارها ذي الصلة بأنها رد فعل جراء "تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت في بيانها: "تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية ولم تدخر - انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول - أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة".