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اسرائيل تهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

  • 10 أيلول 2026
  • 14:47
اسرائيل تهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

خبرني - هدد وزير الحرب الإسرائيلي، "يسرائيل كاتس"، اليوم الخميس، باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران، في حال شنّت طهران أي هجوم على إسرائيل.

وقال إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ومستعد لتنفيذ ضربة ادعى أنها ستُلحق بإيران أضرارا "لم تتعرض لها حتى اليوم" وستعيدها "عشرات السنين إلى الوراء".

وقال "كاتس"، في تصريحات بمناسبة رأس السنة العبرية، إنه في ظل ما وصفه بـ"الاختناق الاقتصادي والضغط الشديد" الذي تواجهه إيران، قد تقرر طهران التحرك ضد إسرائيل.

واضاف "أحذر القيادة الإيرانية مجددًا: كل هجوم على إسرائيل، لأي سبب وفي أي مكان، سيُقابل برد قوي".

وتابع أن الرد سيُلحق بإيران "أضرارًا شديدة لم تتعرض لها حتى اليوم، بما في ذلك منشآت الطاقة المركزية لديها"، زاعمًا أن هذه المنشآت "توفر الموارد والقدرات لمنظومة الحرب الإيرانية" ولاستهداف الإسرائيليين.

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