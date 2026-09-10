فنان مصري يفتح النار على نفسه: «أنا زوج فاشل وطليقتي تأذت مني»

خبرني - في اعتراف نادر ومفاجئ، كشف الفنان والمطرب المصري أحمد فهمي عن أسرار كتمها طويلا حول حياته الشخصية، معلنا بشجاعة عن تفاصيل تجربة الطلاق القاسية التي مر بها عقب انفصاله عن زوجته المطربة أميرة فراج بعد زواج دام 28 عاما.

خلال تصريحاته الأخيرة في برنامج «تحت الضغط»، أقر أحمد فهمي بفشله في تجربة الزواج، موضحا أن ضحية هذا الفشل كانت شريكة عمره، حيث قال بمرارة: «أكثر شخص تأذى نفسيا مني هي طليقتي أميرة فراج».

وأرجع أحمد فهمي أسباب هذا التعثر إلى الارتباط المبكر للغاية، إذ بدأت قصة حبهما وهو في سن ال 20 وهي في سن ال17 فقط داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، ليثمر هذا الزواج الذي تم عام 1997 عن ولديهما «عمر» و«حسن». ورغم إقراره بالفشل الزوجي، أكد أنه نجح بدرجة امتياز في دوره كأب لأبنائه، وأن علاقة صداقة متينة تجمع بينه وبين طليقته حاليا.

وكشف الفنان المصري عن كواليس صعبة عاشها بعيدا عن أضواء الشهرة فور اتخاذ قرار الانفصال الهادئ، حيث اضطر إلى مغادرة منزل الزوجية والانتقال للعيش بمفرده في شقة جديدة أثناء انشغاله بتصوير أحد أعماله الفنية. ووصف فهمي تلك الفترة ب«المربكة والمؤلمة»، لدرجة أنه عاش عدة أيام في منزله الجديد دون وجود ثلاجة بسبب سرعة الانتقال والتشتت.

وعلى الصعيد الفني، أبدى فهمي انزعاجه الشديد من محاولات الربط المستمرة بينه وبين الممثل أحمد فهمي بسبب تشابه الأسماء، مشددا على أن لكل منهما خطا وأسلوبا مختلفا تماما، متمنيا في الوقت نفسه أن يتم تشبيهه مستقبلا بالنجم أحمد عز الذي يحترمه ويقدر مسيرته الفنية.