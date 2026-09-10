مهمة عاجلة تنتظر ميسي مع ناديه الجديد قبل الاستحواذ الرسمي

خبرني - من المنتظر أن يشهد نادي إلدينسي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، تغييرات واسعة خلال الفترة المقبلة، فور إتمام انتقال ملكيته إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في صفقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تاريخ النادي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي يقترب من الاستحواذ على 100% من أسهم إلدينسي، ليصبح المالك الوحيد للنادي، في انتظار استكمال عمليات التدقيق والمراجعة القانونية المرتبطة بالصفقة، والتي يُتوقع أن تستغرق نحو أسبوعين.

ومن شأن إتمام عملية الاستحواذ أن يضع ميسي أمام سلسلة من القرارات المهمة، في مقدمتها تحديد هوية المدير الفني الجديد، بعد إقالة كلاوديو باراغان من منصبه يوم الاثنين الماضي، على خلفية تراجع نتائج الفريق.

مدرب جديد بأوامر ميسي

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فيكتور لافوينتي، المدير الرياضي لإلدينسي، تلقى بالفعل توجيهات من ميسي للبحث عن مدرب جديد يتناسب مع طبيعة وتشكيلة الفريق واللاعبين الذين تعاقد معهم النادي.

ولا يبدو أن التغيير المنتظر سيتوقف عند الجهاز الفني، إذ يترقب مسؤولو إلدينسي وجماهيره قرارات أخرى تتعلق بالبنية التحتية للنادي، وعلى رأسها تطوير ملعب نويفو بيبيكو أمات، الذي يستضيف مباريات الفريق، إلى جانب الارتقاء بمركز التدريبات، وفق ما أوردته "ماركا".

ويبدو أن ميسي سيتعامل مع المرحلة الأولى من مشروعه في إلدينسي بحذر، إذ سيكون تثبيت الفريق في دوري الدرجة الثانية الهدف الأكثر إلحاحا، قبل الانتقال إلى طموحات أكبر وإعادة رسم مستقبل النادي على المدى البعيد.

ولا يزال حضور ميسي شخصيا إلى مدينة إلدا مرتبطا بجدول التزاماته مع إنتر ميامي، إذ أشارت "ماركا" إلى أن النجم الأرجنتيني يخطط لزيارة المدينة والتعرف عن قرب على ناديه الجديد، بمجرد أن تسمح له ارتباطاته مع الفريق الأمريكي.

ويمتد موسم الدوري الأمريكي للمحترفين "MLS" حتى منتصف ديسمبر أو الأيام الأخيرة منه، ما قد يؤجل زيارة ميسي لإلدينسي إلى نهاية العام.

لماذا اختار ميسي إلدينسي؟

يقع نادي إلدينسي في مدينة إلدا التابعة لمقاطعة أليكانتي الإسبانية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 55 ألف نسمة، ولم يكن النادي يحظى بحضور عالمي يُذكر قبل دخول اسم ميسي على خط الملكية.

وبحسب "ماركا"، فإن قرار الاستحواذ على إلدينسي يعود إلى ميسي نفسه، دون مشاركة نجوم أو شخصيات أخرى في كرة القدم، خلافا لما تردد في بعض التقارير الإعلامية.

ويبدو أن معرفة ميسي بالنادي ووضعه كانت عاملا أساسيا في اتخاذ القرار، لتتحول الصفقة، حتى قبل اكتمالها رسميا، إلى حدث جذب أنظار وسائل الإعلام العالمية إلى إلدينسي ومدينة إلدا.

ومنذ الكشف عن اهتمام ميسي بشراء النادي، تحولت إلدا وإلدينسي إلى محور اهتمام إعلامي واسع، بعدما وجد النادي الصغير نفسه فجأة مرتبطا باسم أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ.

رئيس البلدية يرحب بميسي

ورحب روبن ألفارو، رئيس بلدية إلدا، باهتمام ميسي بالنادي، معربا عن تقديره للخطوة، لكنه دعا في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى احترام ما وصفه بـ"سرية إجراءات" إتمام الصفقة، في ظل استمرار الجوانب القانونية والتدقيقية لعملية الاستحواذ.

ويأتي دخول ميسي إلى إلدينسي في وقت يمر فيه الفريق بمرحلة رياضية صعبة؛ إذ يحتل حاليا المركز الـ20 من أصل 22 فريقا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد نقطتين فقط بعد أربع جولات من بداية الموسم.

وتزداد أهمية القرارات التي تنتظر المالك الجديد مع استمرار الفريق في صراع مبكر من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر، ما يجعل اختيار المدرب القادم وتدعيم الفريق وتطوير ظروف العمل داخله ملفات لا تحتمل التأجيل.

ويخوض إلدينسي مباراته المقبلة يوم الأحد، عندما يحل ضيفا على سبورتينغ خيخون في ملعب "إلمولينون"، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، في مواجهة قد تشكل اختبارا جديدا لفريق يبحث عن انطلاقته الأولى في الموسم.