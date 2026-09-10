فيديو لجندي إسرائيلي يفجر مبنى في جنوب لبنان ويهديه لابنه

خبرني - انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضبا واسعا، يظهر جنديا في جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يفجر مبنى سكنيا في جنوب لبنان، مهديا عملية التفجير لابنه وزملائه في الصف الأول الابتدائي بمناسبة عودتهم إلى المدرسة وإلى دولة إسرائيل، بينما ظهر الطفل في نهاية المقطع وهو يتابع عبر هاتف محمول لحظات النسف والتدمير التي وثقها والده.

وأثار المقطع موجة استنكار عارمة بين رواد المنصات الرقمية الذين اعتبروا أن هذه التصرفات تعكس مساعي متواصلة لإنهاء مقومات الحياة أينما حل الاحتلال.

وأشار ناشطون إلى أن تفجير المنشآت والمدارس أمام أعين الأطفال وإهداءها إليهم يجسد نمطا خطيرا من التلقين والتربية المرتكزة على العنف.

مؤكدين أن محاولة الجندي إبهار طفله بنسف منازل المدنيين تسلط الضوء على غرس سلوكيات الدمار وتطرح تساؤلات عن جدوى التفاهمات السياسية مع هذا الكيان.