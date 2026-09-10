تشكيلات أكاديمية إدارية في جامعة الزيتونة الأردنية

خبرني - قرر مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس المجلس، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد أحمد المجالي، إجراء تشكيلات أكاديمية إدارية على النحو الآتي:

أولاً: تعيين العمداء الآتية أسماؤهم لمدة سنتين اعتباراً من 10/09/2026:

الأستاذ الدكتور عبدالرزاق قاسم شحادة، أستاذ، عميداً لكلية الأعمال.

الأستاذ الدكتور علاء عبدالكريم الحسبان، أستاذ، عميداً لكلية الصيدلة.

الدكتور أحمد حسني الصوي، أستاذ مشارك، قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.

الدكتور مأمون أحمد أبوحماد، أستاذ مشارك، قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.

ثانياً: الاستمرار بتعيين العمداء الآتية أسماؤهم:

الأستاذ الدكتور طارق مصّباح القرم، أستاذ، عميداً للبحث العلمي.

الأستاذة الدكتورة سماح حسني رزق الله، أستاذ، عميداً لكلية العلوم الطبية التطبيقية.

الأستاذة الدكتورة ريما عبدالكريم أبوخلف، أستاذ، عميداً للدراسات العليا.

الأستاذ الدكتور عايش منور الحروب، أستاذ، عميداً لكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

الأستاذ الدكتور يوسف محمد جرادات، أستاذ، عميداً لكلية الهندسة والتكنولوجيا.

الدكتور علي عوض الجبرة، أستاذ مشارك، قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.

الدكتور موسى أحمد الزغول، أستاذ مشارك، قائماً بأعمال عميد كلية الآداب.

الدكتور حسن محمد أبو الرز، أستاذ مشارك، قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.

ثالثاً: تعيين نواب العمداء الآتية أسماؤهم لمدة سنة اعتباراً من 10/09/2026:

الأستاذة الدكتورة سارة محمود العراسي، أستاذ، نائباً لعميد كلية الحقوق.

الأستاذ الدكتور محمد عبدالقادر البدوي، أستاذ، نائباً لعميد كلية الآداب.

الدكتور إيهاب علي القرم، أستاذ مشارك، نائباً لعميد كلية الأعمال.

الدكتور أحمد عدلي مناصرة، أستاذ مشارك، نائباً لعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.

الدكتور طارق غازي كنعان، أستاذ مشارك، نائباً لعميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور محمد إبراهيم الوحش، أستاذ مشارك، نائباً لعميد كلية الصيدلة.

الدكتور محمد إسماعيل عطية، أستاذ مساعد، نائباً لعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.

الدكتور أحمد قاسم العبدالحليم، أستاذ مساعد، نائباً لعميد شؤون الطلبة.

الدكتور إيهاب شعبان ظاهر، أستاذ مساعد، نائباً لعميد كلية العمارة والتصميم.

الدكتور مجدي محمد الحديدي، أستاذ مساعد، نائباً لعميد كلية التمريض.

الدكتور براء سهيل شواقفة، أستاذ مساعد، نائباً لعميد البحث العلمي.

الدكتور حذيفة رياض الجوازنة، أستاذ مساعد، نائباً لعميد الدراسات العليا.