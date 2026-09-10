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  • الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

  • 10 أيلول 2026
  • 14:18
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها، وضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة بها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود ماضية في التصدي لمحاولات التهريب بمختلف أساليبها وطرق تنفيذها، والتعامل معها بكل حزم وكفاءة، بما يضمن حماية حدود المملكة ومنع إدخال المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية.

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة

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