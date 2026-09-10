حتى لو كان خافتاً.. ماذا يحدث للقلب عندما ننام في الضوء؟

خبرني - قد يظن البعض أن ترك ضوء صغير يتسلل من الشارع أو شاشة هاتف مضاءة على الطاولة أثناء النوم، هو أمر لا يستحق الانتباه. لكن دراسة جديدة تشير إلى أن التعرّض للضوء ليلاً قد يرتبط بتغيرات فعلية في شكل القلب ووظيفته، حتى عندما لا يكون الضوء ساطعاً.

وحلَّل الباحثون بيانات 11,071 شخصاً من قاعدة بيانات "بنك المملكة المتحدة الحيوي"، ولم يكن أيّ منهم مصاباً بأمراض القلب والأوعية الدموية عند بدء الدراسة. ثم أُخضع المشاركون لتجربة ارتدوا فيها أجهزة على المعصم لمدة 7 أيام لقياس مستوى الضوء أثناء الليل، وخضعوا بعد نحو 3 سنوات لتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب. وفقاً لموقع ABC17NEWS.

ووجد الباحثون أن النوم في ضوء يتجاوز 3 لوكس ارتبط بزيادة سماكة جدران البطين الأيسر، مع تراجع في قدرة عضلة القلب على التمدد أثناء النبض. وسُجلت تغيرات أيضاً في حجرات أخرى من القلب.

ويقود الدراسة لو تشي، الأستاذ في جامعة تولين ومدير مركز أبحاث السمنة فيها، الذي قال إن "التلوث الضوئي" برز كعامل خطر جديد محتمَل لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشرح أندرو فريمان، مدير قسم الوقاية من أمراض القلب والعافية القلبية في مستشفى ناشونال جويش هيلث، أن زيادة سماكة عضلة القلب وتيبسها ليست تغيرات مرغوبة، وقد ترتبط بضعف وظيفته.

لكن الدراسة لا تثبت أن الضوء تسبَّب مباشرةً في هذه التغيرات. ويشير كارل لورانس، المحاضر في معهد العلوم الصيدلانية بجامعة كينغز كوليدج لندن، إلى أن قياس الضوء لمدة أسبوع فقط لا يعكس بالضرورة التعرّض المعتاد على المدى الطويل، كما أن حساس المعصم لا يقيس بدقة كمية الضوء التي تصل إلى العين.

ووجد الباحثون أن نحو 24% إلى 49% من التأثير ارتبط بقصر مدة النوم الناجم عن التعرّض للضوء ليلاً.