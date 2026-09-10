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رقيب سير يسعف طفلا بدرّاجته بعد سقوطه بالشارع

  • 10 أيلول 2026
  • 14:00
رقيب سير يسعف طفلا بدرّاجته بعد سقوطه بالشارع

خبرني  - انقذ أحد رقباء السير اليوم حياة طفل تعرّض للسقوط بالشارع العام.

وفي التفاصيل: وأثناء قيام رقيب السير رجا العياصرة بواجبه في منطقة طارق في العاصمة صباح اليوم ، تعرّض طفل لحادثة سقوط على رأسه بالشارع العام فما كان من الرقيب العياصرة إلا أن قام على الفور بحمل الطفل ونقله خلال دقائق لأقرب مستشفى بواسطة دراجته النارية، ما كان له الأثر المباشر في تقديم الإسعافات والعلاج المناسب له وإنقاذ حياته.

وقالت مديرية الأمن العام أن ما قام به رقيب السير العياصرة هو عمل يحمل في جوهره أساس العمل الشرطي في تقديم الخدمة وتلبية نداء الواجب والإنسانية لكل محتاج لها أينما كان وفي مختلف الظروف.

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