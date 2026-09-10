إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً على حساب فلس الريف آب

خبرني - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية و أنظمة الخلايا الشمسية، والبالغ عددها نحو 331 منزلاً وموقعاً، بكلفة إجمالية بلغت 1.317 مليون دينار خلال شهر آب الماضي.

وقال الخرابشة إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك في إطار التوسع في نطاق الاستفادة من هذه الخدمة، وفقاً للتعديلات التي طرأت على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، استعرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني تفاصيل القرارات، مبيناً أنها شملت منازل سكنية تقع داخل حدود التنظيم وخارجها، بكلفة إجمالية بلغت نحو 470 ألف دينار.

وفي إطار دعم القطاع الزراعي والمزارعين، أوضح المومني أن فلس الريف شمل مشاريع الثروة الحيوانية، بما فيها مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك الواقعة خارج حدود التنظيم، بكلفة دعم بلغت 96 ألف دينار، إضافة إلى دعم المزارع التي تتضمن آباراً ارتوازية خارج التنظيم، بكلفة بلغت 252 ألف دينار.

وأكد أن هذا الدعم يأتي في إطار مساندة المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، مضيفاً أن دعم فلس الريف شمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية والسياحية والأنشطة الاقتصادية، شريطة مساهمتها في توفير فرص عمل للأردنيين من أبناء المناطق التي تنفذ فيها المشاريع، بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز فرص التشغيل، حيث بلغت قيمة الدعم لهذه المشاريع نحو 336 ألف دينار.

وقال المومني إن فلس الريف ساهم كذلك في إيصال التيار الكهربائي إلى عدد من المشاريع التابعة للقطاعات الحكومية، بكلفة إجمالية بلغت نحو 38 ألف دينار، مضيفاً أن القرارات شملت الموافقة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 21 ألف دينار، بما يسهل على المواطنين الوصول إليها ودفن موتاهم خلال ساعات الليل.

وفي مجال استغلال مصادر الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ 49 منزلاً من منازل الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بكلفة 49 الف دينار، بهدف تخفيف قيمة فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة، بما يسهم في تحسين دخلها المتاح ومستواها الاقتصادي.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم كذلك في رفع قدرات محطات التحويل التي أنشئت على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الماضية، لمعالجة ضعف التيار الكهربائي والحد من الفاقد الكهربائي، بكلفة بلغت 55 ألف دينار.

وأكدت الوزارة استمرار العمل على تطوير وتحسين خدمات إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بما يضمن تقديم خدمة ذات مستوى عالٍ من الجودة والمهنية وأكثر شمولية، داعية الراغبين إلى تقديم طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل والمنشآت وفق الأسس المعتمدة من مجلس الوزراء وقرارات اللجنة التوجيهية العليا ذات العلاقة.

