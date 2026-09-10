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  • الأردن .. إلزام طبيب بتعويض مراجع قال له «استحي على لحيتك»

الأردن .. إلزام طبيب بتعويض مراجع قال له «استحي على لحيتك»

  • 10 أيلول 2026
  • 13:46
الأردن إلزام طبيب بتعويض مراجع قال له استحي على لحيتك

خبرني - أدانت محكمة صلح جزاء شمال عمان طبيب أسنان بجرم التحقير، بعد مشادة كلامية نشبت داخل عيادته مع شقيق إحدى المراجعات على خلفية موعد علاج تقويم الأسنان، وانتهت بقوله للمشتكي: "استحي على لحيتك" أمام عدد من المتواجدين.

وبحسب تفاصيل القضية، كانت شقيقة المشتكي تتلقى العلاج في العيادة منذ نحو 3 سنوات، ووصلت متأخرة قرابة نصف ساعة عن موعدها، ما أدى إلى خلاف مع موظفة الاستقبال بعد رفض إدخالها للموعد وعدم ترتيب موعد جديد في اليوم نفسه.

وبعد محاولة المراجعة مقابلة الطبيب ثم طلبها إغلاق ملفها واسترداد المبالغ التي دفعتها، اتصلت بشقيقها الذي كان ينتظر في المركبة، فدخل إلى العيادة لبحث ما جرى مع الطبيب.

وشاهد شقيق المراجعة الطبيب في ممر العيادة، واحتد النقاش بينهما وارتفع الصوت، قبل أن يوجه الطبيب للمشتكي عبارة "استحي على لحيتك" ثم يغلق الباب بقوة في وجهه.

وكانت المحكمة قد برأت الطبيب في مرحلة سابقة لعدم كفاية الأدلة، قبل استئناف القرار وفسخه وإعادة القضية إلى محكمة صلح جزاء شمال عمان للنظر فيها مجددا.

وقررت المحكمة عدم مسؤولية الطبيب عن جرمي الذم والقدح، معتبرة أن العبارة لا تتضمن إسناد واقعة محددة تمس شرف المشتكي، لكنها رأت أنها تشكل جرم التحقير لما فيها من مساس بكرامته واعتباره.

كما ثبت للمحكمة وقوع ضرر معنوي بحق المشتكي، وقدرت التعويض عنه بـ600 دينار، فيما لم يثبت وقوع ضرر مادي.

وقررت المحكمة تغريم الطبيب 10 دنانير عن جرم التحقير، وإلزامه بدفع 600 دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف و30 دينارا أتعاب محاماة.

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