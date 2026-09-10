*
الجمعة: 11 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن .. بدء استدعاء (مركبات جاك) لإجراءات تصحيحية

  • 10 أيلول 2026
  • 13:17
الأردن بدء استدعاء مركبات جاك لإجراءات تصحيحية
مركبة من موديل JAC E10X SEHOL

خبرني  - قال مالكو مركبات "JAC E10X" و"JAC E10X SEHOL" ذات العيب المصنعي، إن الجهات المزودة للمركبات بدأت بالتواصل مع المتضررين واستدعاء مركباتهم، لغايات المضي قدما في الإجراءات التصحيحية التي أعلنت عنها مديرية حماية المستهلك في وقت سابق.

وأوضح المتضررون، أن الاستدعاء في مرحلته الأولى يهدف إلى حصر المركبات وإجراء فحص بالكمبيوتر لرصد الأعطال، فيما لم تباشر أي جهة مزودة حتى اليوم إجراءات الصيانة اللازمة لحل المشكلة جذريا، بحسب المملكة.

وأكدوا أن خبراء من الشركة الأم في الصين تواجدوا في بعض مراكز الصيانة التي راجعها متضررون جرى استدعاء مركباتهم.

ومؤخرا ، وردت شكاوى من مالكي المركبات إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول مركبات "JAC E10X" و"JAC E10X SEHOL" ، وثبت وجود عيب مصنعي فيها يؤدي إلى توقفها بشكل مفاجئ.

وأعلنت مديرية حماية المستهلك، في وقت سابق، بعد تلقيها عشرات الشكاوى بشأن المركبات المذكورة، أن الوزارة شكلت لجنة فنية بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، توصلت إلى «وجود مؤشرات فنية قوية تدل على وجود عيب مصنعي يؤدي إلى التوقف المفاجئ خلال قيادة المركبة».

وخاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإيقاف ترخيص ونقل ملكية المركبات غير المبيعة من الطرازين المذكورين، وإبلاغ دائرة الجمارك بعدم التخليص على أي منها.

واعتمدت الوزارة خطة تنفيذية تتضمن إجراءات تصحيحية وتدابير احترازية، لافتة النظر إلى أن تطبيق الإجراءات بدأ بالفعل ضمن المدد الزمنية المحددة.

وأكدت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك ستتابع مدى فعالية الإجراءات التصحيحية من خلال أخذ عينات عشوائية، إضافة إلى التواصل مع الجهة الصانعة ووكيلها في الأردن.

وأضافت أن الخطة التنفيذية حمّلت الوكيل والشركة الصانعة المسؤولية، مشيرة إلى أن الوكيل بدأ بإعداد تقرير فني بالتعاون مع الشركة الصانعة.

وتلزم الخطة الشركة الصانعة والوكيل بتقديم تعهد وكفالة للمستهلكين تضمنان معالجة أي عطل مجانا، من دون تحميل المالكين أي أعباء مالية.

وأكدت الوزارة أن مديرية حماية المستهلك وجهت مخالفات للمتسببين بهذا الضرر، إضافة إلى إلزامهم بإصلاح المركبات خلال ثلاثة أشهر.

ودعت الوزارة مالكي مركبات "JAC E10X" و"JAC E10X SEHOL" من موديلات 2022 و2023 إلى التوجه إلى مديرية حماية المستهلك وتقديم شكوى، للمساعدة في حصر الأعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأردن .. بدء استدعاء (مركبات جاك) لإجراءات تصحيحية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
ذوو الطفل إلياس يصفحون عن سائقة الحافلة - تفاصيل العطوة
  • 2026-09-11 00:45
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
صناعيو إربد يحسمون انتخابات الغرفة بالتزكية
  • 2026-09-10 23:10
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
العيسوي يطمئن على مصابي حادث حافلة المكلفين بخدمة العلم
  • 2026-09-10 22:54
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر
العساف: 98.7% دقة المخالفات.. و1137 بلاغا عبر "سند" خلال 48 ساعة
  • 2026-09-10 21:14
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
انخفاض وفيات حوادث السير 6% في الأردن خلال النصف الأول من 2026
  • 2026-09-10 21:01
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
إدارة السير: تغيير مسرب مفاجئ من سائق شاحنة السبب المباشر لحادث الصحراوي
  • 2026-09-10 20:43